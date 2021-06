Es LaMelo Ball el Novato del Año en la NBA

Su versatilidad como pasador, anotador y rebotador le valió al base de los Hornets de Charlotte el nombramiento, a pesar de que se perdió 21 encuentros con una fractura de muñeca

La versatilidad de LaMelo Ball como pasador, anotador y rebotador le valió al base de los Hornets de Charlotte el nombramiento a Novato del Año el miércoles, a pesar de que se perdió 21 encuentros con una fractura de muñeca.

Ball superó a los finalistas Anthony Edwards, de los Timberwolves de Minnesota, y a Tyrese Haliburton, de los Kings de Sacramento, para llevarse el galardón, en las votaciones de un panel global de 100 periodistas y narradores que cubren la liga.

Ball, de 2,01 metros de altura, fue la tercera selección global del draft de 2020 después de jugar profesionalmente en Lituania y Australia.

Encabezó a todos los novatos con 6.1 asistencias y 1.6 robos por partido y fue tercero con 15.7 puntos y 5.9 rebotes.

Tuvo un impacto inmediato con los Hornets y se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en conseguir un triple-doble con 22 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias en su décimo encuentro en la liga, el 9 de enero frente a los Hawks de Atlanta.

«Un novato de 19 años no se ve así», reconoció el coach de los Hornets James Borrego tras el juego. «Es una rareza lo que estamos viendo».

Ball siguió brillando después de eso.

Se llevó el nombramiento de Novato del Mes tres veces antes de que se lesionara la muñeca el 20 de marzo. Los Hornets creían que se perdería el resto de la temporada, pero regresó para terminar la campaña regular y ayudar a que Charlotte consiguiera su boleto al play-in.

Edwards, la primera selección del draft, estuvo entre los mejores novatos en anotaciones con 19.3 unidades por partido, incluyendo 23.8 unidades por juego tras la pausa del Juego de Estrellas.

La estelar visión de cancha de Ball quedó de manifiesto desde el principio con algunos pases espectaculares a Miles Bridges. Únicamente le tomó 20 partidos antes de ser incluido en la alineación titular.

Desde ese momento, se estableció como una pieza clave para que el equipo de Michael Jordan.

«Creo que Melo se ha ajustado a la NBA mejor de lo que nadie pensaba a estas alturas de su carrera», advirtió Jordan a The Associated Press vía correo electrónico en marzo. «Ha superado nuestras expectativas».

«Novato del año y bien merecido», escribió su compañero Gordon Hayward en Twitter. «¡Muchas felicidades a (at)MELOD1P! No puedo esperar a volver a salir a la cancha contigo. Es sólo el comienzo!«.

Ball es el tercer jugador en la historia de Charlotte que gana el Novato del Año, junto a Emeka Okafor y a Larry Johnson.