Entra Diego Luna a súper liga de mascotas de DC

El mexicano Diego Luna es parte del elenco que prestará voces en la película animada DC League of Super-Pets, producida y estelarizada por Dwayne Johnson.

El ex luchador «La Roca», que también es productor del proyecto, reveló hoy que el mexicano es parte de su próximo proyecto, aunque no adelantó personaje ni si será un héroe o villano.

Otras figuras como Keanu Reeves, John Krasinski, Kevin Hart, Kate McKinnon, Kate McKinnon, Vanessa Bayer y Natasha Lyonne completan el elenco, aunque sólo se ha revelado que Hart dará voz a Ace.

Johnson interpretará a Krypto, cuya primera aparición fue en el número 210 de Adventure Comics, en 1955.

La historia estará basada en los personajes de Superman, creados por Jerry Siegel y Joe Shuster, pero ahora desde la visión del escritor y director Jared Stern. Sam Levine será el codirector de la película.

El estreno está previsto para el 20 de mayo de 2022.