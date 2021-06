Entierran «para siempre» carrera de JC Chávez Jr.

La leyenda de las artes marciales mixtas, Anderson Silva, de 46 años de edad, tuvo una incursión más que positiva en el boxeo profesional al derrotar al excampeón mundial del peso medio, Julio César Chávez Jr., luego de ocho episodios en el Estadio Jalisco, luego de una más que sólida demostración de boxeo que demostró lo comprometido que estuvo con este evento.

«Me siento muy feliz, tengo que decir gracias, a mi entrenador, no podía venir aquí y no dar lo mejor, tengo mucho respeto por el boxeo», dijo Silva tras la batalla, sonriente como siempre y conectando con la fanaticada. «Respeto a toda la gente mexicana que me dieron una tremenda recepción, todos los peleadores mexicanos son increíbles, de verdad agradezco la oportunidad de estar aquí. Soy gran fan de Canelo, me encanta el boxeo, es muy respetuoso y me mostró lo gran campeón que es, Canelo vino a hablarme, me siento muy feliz. Quizá pueda pelear pronto. Gracias México», añadió.

Las tarjetas favorecieron al brasileño Silva por 77-75, 77-75 y 75-77. Al final fue una decisión dividida, pero debió ser unánime. El compromiso mostrado por el brasileño fue evidente y dejó en claro que está pronto para anunciar su regreso a los deportes de combate, aunque no aclaró si será a través del boxeo o las artes marciales mixtas.

«Creo que me quedé corto en tirar golpes, lo dejé hacer su pelea, en ocasiones me llevó a las cuerdas, hizo su trabajo, pero pienso que la pelea no la ganó, por mucho un empate», dijo el hijo de Chávez.

«Estuve bien en mi condición, la cortada me sacó un poco de balance, se movió bastante, pero no sentí que dominara la pelea para ganarla. Yo estoy para pelear quien sea, pelee ocho rounds con él, estoy para cualquiera», sentenció Junior.

Desafortunadamente para Julio, la noche de su despedida del boxeo tras una serie de exhibiciones, no resultó lo feliz que esperaba tras las derrotas de sus hijos Julio Jr. y Omar tras las peleas con Anderson Silva y Ramón Álvarez, respectivamente.