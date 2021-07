El gobierno municipal de Hermosillo ha sido tomado como trampolín político de los alcaldes

Es todo lo que necesitaba Hermosillo para que las calles amanecieran hechas pedazos, una llovida de una hora en forma abundante; los baches que estaban rellenos de chapopote con arena se volvieron abrir, las alcantarillas se colapsaron y la ciudad se convirtió en un solo charco de agua. Eso pasa todos los años al inicio de la temporada de lluvias. Ese es el reto que tiene el nuevo presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez. Hubo mucho dinero para arreglar las calles y bulevares, y solo bastó una buena caída de agua del cielo para que los sueños se esfumaran.

Los hermosillenses ya están acostumbrados a escuchar cada tres años las promesas de los candidatos de que acabarán con los baches del municipio y que no faltará agua en la temporada de calor. Por supuesto, también prometen que acabarán con los robos a empresas y domicilios y, los asaltos a mano armada…

La otra delincuencia, los enfrentamientos a balazos, los crímenes con armas de fuego y arma blanca, se los dejaremos a las policías estatal, federal y militar. En las campañas que acaban de pasar, todos los candidatos prometieron acabar con los baches.

Le tocó al Toño ganar la elección, ahora no le queda de otra más que cumplirle a los hermosillenses, claro, con el apoyo de los sectores de la comunidad, porque un solo hombre no puede hacer todo. También necesitará el respaldo del gobernador Alfonso Durazo y del presidente Andrés Manuel López Obrador…

Toño es un buen político y sabrá cómo hacerlo para lograr los apoyos de funcionarios estatales y federales…Hay que recordar que fue presidente municipal de Guaymas, dos veces diputado federal y ha ocupado puestos en los gobiernos federal y estatal.

La ciudad de Hermosillo se encuentra destrozada, alcaldes van y vienen y no se avanza, porque el presupuesto no les alcanza, cualquiera diría ¿qué se hace con los dineros de los gobiernos federal y estatal, además de los ingresos propios de la administración? Los presidentes dicen que se les va en pagar la nómina y las deudas, porque es un municipio muy endeudado…

La actual presidenta municipal con licencia, Celida López Cárdenas, que supuestamente lleva una buena relación con el presidente López Obrador, podría haberlo convencido de que pagara parte de la “trácala”.

El municipio de Hermosillo desde hace años trae muchos problemas de todo tipo, tanto políticos como económicos…Nada más para que usted amigo lector, lectora, se dé una idea. En las dos últimas administraciones ha tenido cuatro presidentes municipales: Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez y Angelina Muñoz Fernández y; Célida López Cárdenas y Fermín González Gaxiola…Antes, Ernesto Gándara Camou y Raymundo García de León Peñuñuri…Deberían de modificar las leyes para que los electos a un puesto de elección popular cumplan con su tiempo.

Por eso Hermosillo se encuentra en una situación deplorable, porque sus gobernantes lo han tomado como “trampolín” político, no les ha bastado tener el honor de gobernar un municipio tan hermoso, tanto el área rural como en el urbano, de gente buena y trabajadora…Les gana la ambición, no les ha importado sus habitantes…Tengo confianza en Antonio Astiazarán Gutiérrez, no es mi pariente, pero sí mi amigo. Con un poco de apoyo, dentro de tres años la capital de nuestro estado de Sonora será otra muy distinta, con muchos avances de todo tipo, incluyendo los tecnológicos…Con el favor de Dios.

Ernesto “kiko” Munro y Ernesto De Lucas serán diputados locales en la próxima legislatura; habrá 19 diputadas y 14 diputados

El Consejo General del IEE Sonora, aprobó la asignación de Diputaciones de Representación Proporcional de quiénes integrarán la LXIII legislatura del Congreso Local correspondiente al período 2021-2024.

En sesión extraordinaria virtual celebrada a través de herramientas tecnológicas, por unanimidad de votos las y los Consejeros Electorales, avalaron el acuerdo por el que se declara la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional, se asignan las diputaciones y se otorgan las constancias respectivas en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, cumpliendo con la atribución establecida la fracción XV del artículo 121 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, (LIPEES).

En el acuerdo se señala que conforme indica la LIPEES en su artículo 263, se asignó una diputación de manera directa a cada partido político que obtuvo el 3% o más del total de la votación estatal válida emitida para la elección de diputados por mayoría relativa.

Cabe recordar que como parte de las acciones afirmativas aprobadas por este Consejo General durante el PEOL 2020-2021, se estableció que la primera fórmula registrada por los partidos políticos para diputaciones de representación proporcional sería del género femenino con lo que la LXIII legislatura sonorense, estará integrada por 19 diputadas y 14 diputados.

Entre los diputados hombres se encuentran Ernesto Roger MunroJr, del Partido Acción Nacional (PAN) y Ernesto De Lucas Hopkins, del Partido Revolucionario Institucional (PRI)…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson