La alcaldesa Célida López no ha dicho si acepará la regiduría en el próximo gobierno municipal

A más de 20 días de haber terminado el proceso electoral, la situación volvió a la normalidad y ya no se habla de los candidatos, ni de política. Los ciudadanos que andaban en las campañas regresaron a sus actividades y los candidatos ganadores seleccionan a su equipo de trabajo para los próximos tres y seis años de gobierno. Los candidatos perdedores volvieron a su vida normal, fortalecidos por la experiencia vivida que nunca olvidarán, porque se sienten ganadores.

Existen otros candidatos que no digieren la derrota y que están seguro de haber ganado la elección del pasado 06 de junio, como la presidenta municipal de Hermosillo, -con licencia-Celida López, que buscó la reelección y que ahora se encuentra defendiendo su triunfo en los tribunales federales. Celida no ha regresado a su cargo público como alcaldesa, me supongo que volverá hasta que los tribunales deciden sobre el resultado de la elección a la alcaldía de Hermosillo.

Mientras en Hermosillo y demás municipios del estado se vive una calma “chicha”, en donde las personas salen de sus hogares a cumplir con sus actividades diarias de trabajo, olvidándose hasta por qué candidatos votaron, conscientes de que al ocupar estos sus cargos públicos, jamás volverán a sus barrios y colonias para saber cómo están y conocer los problemas de las comunidades…Mucha gente votó y no saben por quién, otras, votaron por ellas.

Lo que pasó es que hubo compras y renta de credenciales de elector, en donde grupos de personas ocurrían a los barrios populares y aprovechándose de las necesidades económica de muchas familias les compraron la credencial de elector, a otras, se las rentaron por unos días. Los funcionarios de casillas tuvieron mucho trabajo como para estar cotejando las credenciales con cada uno de los votantes…Fue un trabajo de meses de preparación de los compra-credenciales.

Los fraudes electorales no se cometen el día de la elección, es un trabajo que se organiza desde mucho tiempo atrás al proceso electoral, para cuando inician las campañas ya se tiene todo listo. No sé cuánto costaría el voto de la elección del pasado 06 de junio, tenga usted la seguridad que “una baba de perico”…No sé qué partido organizó la compra y renta de credenciales, usted podría decir que fue Morena, porque ganó, pero tengo entendido que fueron más de dos partidos.

Y, volviendo a la presidenta municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, está tan segura de ganar que no ha dicho si aceptará el puesto de regidora que le corresponde por ley. Mientras el alcalde electo de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez, se encuentra en la etapa de conformar su equipo de trabajo que lo acompañará en la próxima administración de tres años. Ser alcalde de Hermosillo es un reto muy grande para cualquier político, pero Toño saldrá adelante.

No sé si David Figueroa Ortega, que fue candidato a la presidencia municipal de Hermosillo por el partido “Movimiento Ciudadano” y que obtuvo votación para ocupar un puesto en el Cabildo de Hermosillo, acepará la regiduría, me imagino que sí, porque es un político que la gente lo quiere en ese puesto, para saber a quien acudir en caso de algún problema en sus barrios y colonias…David es un buen político, buen ciudadano y, mejor amigo…Saludos.

¿El agua de la lluvia “provocada” no es dañina para la salud de las personas y los animales?

Se habla mucho de inyectar con yoduro de plata a las nubes para que llueva en Sonora, pero no nos dicen cuál sería el riesgo de la población humana, pero, sobre todo, de los animales, al recibir el agua que supuestamente caerá del cielo. Este sistema lo trajo a Sonora el ingeniero Heberto Castillo, científico muy reconocido a nivel mundial, en el sexenio de Manlio Fabio Beltrones. Se hicieron varios estudios y, finalmente se vino la lluvia sola, en forma natural.

Me tocó acompañar al ingeniero Castillo a la presa Hoover, que se localiza cerca de Las Vegas, en el estado de Nevada, en la Unión Americana y que él fue un científico más en esa construcción…Sus compañeros en la construcción de esta gran obra, dicen que don Heberto había sido el cerebro, desde la planeación y construcción. Pero volviendo al tema, como empezó a llover en Hermosillo y Sonora, me “colé” con él hasta la presa Hoover y tuve la oportunidad de bajar algunos metros y conocer esta obra de arte e ingeniería moderna….

El operativo de inducción de lluvias lo realiza Sedena el próximo mes de julio en colaboración con Conagua, utilizando yoduro de plata, con muy buenas posibilidades de que llueva en gran parte de Sonora…Ojalá. A los reporteros les dejo la tarea de que pregunten si no afecta a los humanos y a los animales el agua de las nubes inyectadas.

Realiza el gobernador electo, Alfonso Durazo, giras de agradecimiento por todo Sonora

El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, inició giras de agradecimientos por las diferentes regiones de la entidad, por haber recibido la mayoría de votos en las pasadas elecciones del 06 de junio, en donde la ciudadanía de volcó a votar por él en las urnas.

Fue un triunfo contundente que no dejó dudas entre los sonorenses, de tal forma que los candidatos de oposición y sus partidos, no tuvieron oportunidad de cuestionar la victoria del bavispense…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

