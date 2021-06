Los habitantes de Hermosillo “no le sacan al calor”; todos los días se mira gente en la calle

Los habitantes de Hermosillo “no le sacan al calor” y todos los días se mira gente en las calles caminando, camiones urbanos llenos a reventar y en los bulevares, calles y avenidas, miles de vehículos, que uno se pregunta ¿qué hace tanto carro en las calles con tanto calor? Ni modo, aquí nos tocó nacer y vivir, en mi caso, otras familias llegaron de ciudades y pueblos de Sonora, así como de diferentes estados del país y el extranjero. Gente que llega a Hermosillo, ya no se regresa a su lugar de origen, a pesar de las altas temperaturas en época de calor y el invierno seco, con un frío que duele hasta los huesos…Además, en Hermosillo se vive bien, la gente es buena.

A Hermosillo le han fallado los gobiernos, porque no es posible que, a cientos de años de fundación, no hayan resuelto el problema de escasez del vital líquido. El gobernador Guillermo Padrés Elías, construyó en su sexenio, el Acueducto Independencia, que ha sido de gran beneficio para los habitantes de este pueblo, sede del equipo de béisbol, Naranjeros de Hermosillo, que, por cierto, a como se está viendo el crecimiento de la enfermedad del Cavid-19, podría la temporada 1921-22 jugarse sin público…Ojalá que no, todo depende de nosotros mismos.

En Sonora todos los días se registran más enfermos y muertos a causa del Coronavirus y, si esto continúa así, podrían suspenderse los encuentros de béisbol con gente en los estadios de Navojoa, Ciudad Obregón y Hermosillo. Creo que debemos hacer un esfuerzo todos los sonorenses para salir de este “bache”, porque ya ha habido muchos muertos.

Es que no se puede vivir sin convivir con la familia, amigos y reuniones sociales, además es necesario para salir de la monotonía. Los gobiernos no harán nada por nosotros, hay que ponerle el ejemplo.

Es necesario ir al cine, al teatro, a los espectáculos al aire libre y también a los que se presenten en lugares cerrados. También urge que los niños y jóvenes asistan a clases presenciales, para que convivan con sus compañeritos del salón de clases…Además, las clases vía Internet han sido un gran fracaso y estos no nada más lo decimos los padres de familia, sino el mismo gobierno. Hay padres de familias que tienen hijos en sexto año de primaria y no quieren que entren a Secundaria con ese nivel educativo…Los niños y los padres han hecho el mayor esfuerzo, pero no es la misma.

Suspenden a mujer policía por pedir “mordida” en Caborca, Sonora

Por cohecho, una policía municipal de Caborca, Sandra “N”, es vinculada a proceso por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, en hechos denunciados por la víctima y comprobados por el trabajo de los integrantes de la Institución.

El servidor público ejerciendo el poder que le otorga la ley para llevar a cabo su trabajo, detuvo a la víctima, quien trasladaba en un vehículo que se dedica a la entrega de producto de abarrotes en distintas partes del país y lo detuvo, argumentando que había cometido una falta de tránsito, al ser cuestionada por la víctima sobre la falta que cometió, el elemento le solicitó dinero a cambio de no infraccionarlo, lo que conocemos comúnmente como “mordida”.

Por dichos hechos, el ciudadano acudió posteriormente al Ayuntamiento de Caborca e interpone la respectiva denuncia, en el cual identifica al elemento por el número de la unidad policial ante el comandante de la zona, que inmediatamente dio vista al Ministerio Público, que inició la investigación.

Durante la audiencia, el Juez determinó la existencia de elementos y evidencia suficiente para vincular a proceso a la policía señalada, y decidió como medida cautelar, la presentación periódica del servidor público ante la autoridad competente y servicio a la comunidad.

La policía municipal de ser encontrada culpable podría enfrentar una pena de 6 meses a 9 años en prisión, inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión pública, reparación del daño, tal como lo señala el Artículo 185, fracción I del Código Penal del Estado de Sonora, si así lo determina el Juez.

Precisando, no existen menores o mayores servidores públicos, para esta fiscalía todas las personas que en sus funciones públicas cometan actos de corrupción deberán ser llevadas a rendir cuentas ante la justicia, independientemente del rango o el nivel que ostente. Por lo cual invitamos a los ciudadanos a denunciar la corrupción, para de esta manera acabar con las malas prácticas que tanto afectan a la sociedad.

Quieren conocer los sonorenses a la familia del gobernar electo Alfonso Montaño

Me preguntan que, si tiene hijos y esposa el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño y les digo que sí, nada más que todavía no los presenta oficialmente ante los sonorense. Sí, es raro que todavía no aparezca la futura primera dama del estado, creo que se esperará hasta que sea Gobernador Constitucional, el próximo 13 de septiembre.

Tiene razón la ciudadanía de querer conocer a la demás familia, independientemente de la que radica en Bavispe, Sonora…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]