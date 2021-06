Podría Hermosillo quedarse sin agua en el mes de julio si no se toman las medidas necesarias

Como siempre ocurre, las autoridades municipales están hablando de la escasez de agua en Hermosillo y que si no se toman medidas drásticas, para el próximo mes de julio iniciarían los tandeos. La solución sería que lloviera en forma, y no lloviznas como la que ocurrió hace tres días, que apenas se mojó el suelo. Por lo pronto, no se tienen pronóstico lluvia en nuestra capital y sus alrededores. Para este viernes se espera una temperatura de entre 46 o 47 grados centígrados.

Lo de Hermosillo sin agua en este verano no es ninguna noticia, todos los años es lo mismo, lo irresponsable por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, al no tomarse medidas preventivas, cuando se sabe que las lluvias son escasas o nulas en esta región del estado. El presidente municipal, Fermín González Gaxiola, se fue a los extremos al declarar que para mediados del próximo mes se acabará el agua, por lo que pidió a la ciudadanía a cuidarla.

En este asunto tan delicado como lo es el abasto de agua para los hermosillenses, no se pueden dejar las cosas para los últimos días, menos hacer un llamado de última hora. El alcalde debe saber que si se acaba el agua se acaba todo…Se tiene la opción del Acueducto Independencia, que para eso fue construido y que costó varios millones de pesos en la administración del gobernador Guillermo Padrés Elías…Este acueducto trae agua de la presa “El Novillo” del Valle del Yaqui.

Todos los años es lo mismo, con declaraciones alarmistas, aunque en este año la sequía está al doble del año pasado…Sin embargo, ya está lloviendo en el Sur del estado y esto podría provocar que se llenen las presas de esa región, incluyendo la “Plutarco Elías Calles” (El Novillo). La presa “Abelardo L. Rodríguez”, que se ubica en Hermosillo, se encuentra vacía, sin una sola gota de agua y, la del El Molinito (Rodolfo Félix Valdés), que se ubica al norte de la ciudad, tiene una poquita.

Los cierto es que los tres niveles de gobierno le han fallado a los hermosillenses, al no tomar las medidas para asegurar agua a las familias, en primer lugar, y después para la industria y otras empresas…El alcalde anterior a Celida López Cárdenas, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, dejó “tirada” su administración para buscar una senaduría y, Célida hizo lo mismo, en busca de la reelección, que perdió ante su adversario Antonio Astiazarán Gutiérrez y no ha regresado al puesto.

Se habla de que habrá una reforma electoral, pues hay que aprovechar para obligar a los candidatos electos a cumplir con su obligación y terminar con el encargo para lo que fueron electos por el voto del pueblo…Les gana la ambición y todo mundo quiere reelegirse, ahora que está de moda, hasta los diputados locales y federales que en lo que va de su gestión no se acordaron de visitar sus distritos, lo volvieron hacer, ahora que buscaron la reelección.

Se reúne Alfonso Durazo con funcionarios del Gobierno federal en la Ciudad de México

El gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, concluyó este jueves su gira de trabajo por la capital del país, en la que estableció compromisos a favor de las y los sonorenses en materia de seguridad, trabajo y salud con diversos titulares del gobierno federal… Se reunió con Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), y José Rafael Ojeda, secretario de la Marina, con quienes reafirmó la importancia de estrechar y fortalecer la coordinación para garantizar un Sonora seguro.

También sostuvo un encuentro de trabajo con Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, con quien acordó combatir la corrupción en las instancias vinculadas a los procesos laborales y llevar a buen término la implementación del Nuevo Modelo de Justicia Laboral que se tiene previsto para 2022… Asimismo, informó que integrará un equipo técnico con Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para preparar un plan de ampliación de la infraestructura hospitalaria y fortalecer en términos históricos los servicios de salubridad.

Por último, Durazo Montaño conversó con Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, con quien analizó los programas para potenciar la agricultura, ganadería y pesca en la entidad.

Hay que proteger a los adultos mayores de las altas temperaturas que se registran en Sonora

Las personas mayores no deberían de salir de sus casas, si es que la tienen, porque las altas temperaturas, arriba de los 40 grados centígrados a la sombra y, el quemante sol que se registra en Sonora, podrían deshidratarse y perder incluso la vida. A las mujeres y hombres que viven en situación de calle, hay que comprarles agua embotellada, ya que los gobiernos no lo hacen. Hay familias con niños que se cobijan bajo los árboles de los bulevares, hay que dejarles llaves abiertas.

Las personas que cuidan nuestros hermosos bulevares, con el fin de evitar el desperdicio del vital líquido, cierran las llaves sin tomar en cuenta que mucha gente se protege de las altas temperaturas bajo los frondosos yucatecos y porque saben que en esos lugares encuentran agua para beber y asearse…No hay que ser egoísta, porque esa agua, y las de las fugas, la pagamos todos los ciudadanos…Los funcionarios no deben de pensar solo en ellos, sino en los demás…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson