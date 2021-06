La alcaldesa de Hermosillo Celida López defenderá su triunfo electoral en los tribunales

La candidata del partido Morena a la presidencia municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, dijo que, al impugnar el resultado de la elección, no se trata de un capricho, o de una necedad, lo que pasa es que hubo muchas inconsistencias en los conteos. Célida está segura de haber ganado por eso “no quita el dedo del renglón” hasta llegar a los tribunales federales. Mientras su adversario político de la alianza “Va por Sonora”, Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez, ya recibió por parte de las autoridades electorales su constancia de mayoría que lo acredita como alcalde.

El Toño ya tiene a los funcionarios que participarán en la entrega-recepción de la administración municipal y espera que el alcalde Fermín González Gaxiola ya tenga a su grupo, con el fin de ganarle “tiempo al tiempo”, mientras Célida continúa “echa bolas” en los tribunales, en donde espera que le den el triunfo de la elección del pasado 06 de junio…La alcaldesa de Hermosillo con licencia, tiene todo el derecho de defender su supuesto triunfo y respetar la decisión final del Tribunal Federal Electoral. Lo dudo que haya marcha atrás en los resultados de la elección.

También se preparan los diputados para entregar sus curules a los legisladores electos, que tomarán posesión el 15 de septiembre. Se acabarán los privilegios para los que se van, pero llegarán otros a sustituirlos en todos sus derechos y obligaciones. Esto sucede cada tres años, tanto en las cámaras diputados local y federal y, cada seis años, en la cámara de senadores. Los senadores se eligen cada seis años, junto al presidente de la república. Algunos diputados federales y locales, a pesar de no haber hecho nada a favor de la ciudadanía, se reeligieron.

Se reúne Alfonso Durazo con el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Márquez

El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se reunió este lunes con el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, para analizar proyectos de desarrollo turístico para la entidad. En sus redes sociales, Durazo informó que en la reunión “visualizamos al turismo como una herramienta fundamental para generar mayores ingresos a las familias sonorenses”.

Comentó en días pasados que en conversaciones previas le presentó al secretario la propuesta para declarar como pueblos mágicos las ciudades de Ures, Banámichi y Cananea, con el fin de crear una ruta regional; y que el titular de SecTur le presentaría un proyecto para la celebración de una carrera en el desierto sonorense.

Por otra parte, este martes por la tarde, Alfonso Durazo se reunirá con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el que conversará, entre otros temas, sobre el programa de infraestructura que emprenderá el nuevo gobierno para detonar la economía de la entidad.

Ante las altas temperaturas que se registran en Sonora hay que extremar precauciones

Ante las altas temperaturas que se presentan en la entidad, la Secretaría de Salud reitera el llamado a la población a extremar precauciones para evitar enfermedades derivadas del calor como deshidratación y golpe de calor, indicó Enrique ClausenIberri.

El secretario de Salud, informó que para prevenir los citados padecimientos, se debe evitar exposición solar en las horas de mayor radiación (11:00 a 17:00 horas), utilizar bloqueador solar, vestir ropa holgada y de colores frescos, preferentemente que cubran la piel, utilizar sombrero o sombrilla para protegerse del sol.

También, señaló que no se debe esperar a tener sed para tomar líquidos y tener un consumo mínimo de dos litros de agua simple al día, cubrir ventanas para disminuir el calor en el interior de la casa, no realizar actividad física intensa bajo el sol, evitar el consumo de bebidas alcohólicas o azucaradas, así como comer frutas y verduras.

El funcionario estatal externó que los principales padecimientos derivados de las altas temperaturas, son la deshidratación la cual ocurre cuando hay una pérdida excesiva de agua en el cuerpo y el consumo de líquidos es insuficiente, por ejemplo, por diarrea o sudoración abundante y el golpe de calor; ocasionado por exponerse a altas temperaturas por mucho tiempo, provocando incremento en la temperatura corporal.

Recalcó que se debe estar alerta y solicitar atención inmediata en su Centro de Salud más cercano al primer síntoma de sed intensa, comportamiento inquieto o irritante, reducción de elasticidad en la piel, ojos hundidos, debilidad, dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómito, aceleramiento de latidos del corazón, entre otros, así como hidratarse inmediatamente para evitar complicaciones.

‘’Se deben extremar los cuidados ante las altas temperaturas, sobre todo, cuidar a menores y adultos mayores de no tener una larga exposición solar para evitar enfermedades, así como mantenerse adecuadamente hidratados’’, culminó…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, hasta mañana, con el favor de Dios.

