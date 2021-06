Mientras los candidatos a los diferentes puestos de elección popular esperan los resultados oficiales, después de los conteos de voto por voto, las familias de escasos recursos económicosesperan que la situación se normalice y haya empleos para todos. La pandemia del Coronavirus creó mucho desempleo, porque miles de empresas cerraron sus puertas al no poder sostener la nómina…Se espera que los empresarios, con el apoyo de los gobiernos, busquen nuevas fórmulas para la creación de plazas laborales. Será difícil, no imposible, todo depende de voluntad política.

Muchas empresas, grandes y pequeñas, se vieron afectadas por la enfermedad del Coronavirus, así como familias, que incluso, perdieron a familiares que no fueron atendidos a tiempo, por no saber de qué se trataba, creyendo que era una gripe normal y, cuando menos pensaron, ya se encontraban con respirador artificial. La enfermedad no se ha ido de Sonora y todo parece que llegó para quedarse, porque a diario se registran enfermos y muertes a causa de este mal. Por cierto, mi buen amigo, David Figueroa Ortega, se contagió de Covid-19 y se encuentra en reposo.

Como se recordará, David fue candidato a la presidencia municipal de Hermosillo por el partido Movimiento Ciudadano (MC), quedando en un tercer lugar, de ocho competidores, por lo que formará parte del nuevo Cabildo que encabezará Antonio Astiazarán Gutiérrez. Debe haberse contagiado en los últimos días de su campaña, pero solo será cuestión de unos días para que se ponga “al cien” en su salud…Ánimo amigo…Hay que vacunarse para evitar los más que se pueda el contagio que ha dejado muchas muertes en Sonora…De hecho, este día me toca la segunda dosis.

La actividad económica se tiene que reactivar de una forma u otra, para que la próxima administración estatal ya la encuentre encarrilada. La gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, no ha descansado trayendo inversión nacional y extranjera, pero también es necesario que los ricos de Sonora le inviertan, para que no haya fuga de capitales. Eso también hay que tomar en cuenta, porque empresarios de fuera se llevan el dinero y aquí nos quedamos iguales, o peor, porque se aprovecha la mano de obra calificada de los sonorenses…Peor es nada, dirían otros.

Vamos a esperar qué trae de nuevo el gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, para motivar a los sonorenses a que inviertan aquí, para no atenernos a la inversión nacional y extranjera, porque esta llega hoy y se puede ir mañana…Tenemos muchos ejemplos, entre otros…., de Hermosillo, que de la noche a la mañana desapareció, dejando a cientos de empleos directos “volando”, solo quedan los grandes almacenes en espera de otra empresa que quiera rentarlas…En Hermosillo y Sonora, hay muchas empresas franquicias, que ahora están y mañana, quien sabe.

Empleos, salud y seguridad, entre las prioridades del nuevo gobierno estatal: Alfonso Durazo

El próximo gobernador de Sonora explicó que en el tema de la salud no sólo se busca salir de la coyuntura generada por la pandemia de Covid-19, sino de rescatar la infraestructura de salud y dotarla de médicos, enfermeras, medicamentos y equipamiento.

Con relación a la reactivación económica, el triunfador de las elecciones del pasado 6 de junio dijo que se generará trabajo a través de un programa de infraestructura carretera y turística, dos actividades altamente generadoras de empleos. Y recordó que el puerto de Guaymas jugará un papel fundamental en el relanzamiento económico del estado para impulsar el comercio de exportación.

Respecto a la seguridad pública, Durazo Montaño aseguró que la inseguridad tiene solución y que progresivamente se irá recuperando la paz y la tranquilidad en la entidad. Adelantó el inicio de un programa emergente de reclutamiento para la Policía Estatal, para pasar de mil elementos que tiene actualmente, a cuatro mil elementos como mínimo al final del sexenio. Dicho programa se abocará a mejorar las condiciones socioeconómicas de los policías estatales y municipales para dignificar su profesión.

Señaló que la cuarta prioridad es la estabilización de las finanzas públicas del gobierno para contar con un presupuesto solvente que le dé capacidad a la nueva administración para atender las demandas de las y los sonorenses.

El político de Bavispe afirmó que la próxima semana quedará integrado el equipo de transición para la entrega-recepción del gobierno y ya se encuentra integrando su equipo de trabajo para darlo a conocer a la ciudadanía: “Estoy buscando la gente del más alto perfil profesional, las piezas clave, con compromiso social, con honestidad, que le dediquen 24 horas al cumplimiento de la responsabilidad. Y voy avanzando muy bien”…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

