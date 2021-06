Inicia conteo de voto por voto en el IEE de Sonora; Célida López esperará resultados

Insiste la candidata de Morena a la presidencia municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, que ganó la elección del pasado domingo en donde buscaba la reelección, por lo que esperará el conteo de voto por voto que inició este miércoles para conocer el resultado oficial por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE). Mientras tanto, la mañana de este miércoles, se registró un enfrentamiento entre seguidores de Célida y del alcalde electo Antonio Astiazarán Gutiérrez, que afortunadamente no pasó nada que lamentar…Esto es violencia.

Esta violencia está siendo provocada por la alcaldesa con licencia, López Cárdenas, al defender su supuesto triunfo electoral, que está en todo su derecho de hacerlo, pero por la vía legal. Los seguidores de Célida y los de Toño, calentaron el ambiente en las afuera del CEE que finalmente se disolvió llegando solo a empujones y gritos. Las autoridades deben de poner más atención en esta situación de inconformidad por parte de López Cárdenas. Los hechos se podrían poner más violencia en los próximos días, mientras no se dé el resultado del conteo de votos.

Célida es una mujer muy aguerrida que no dejará de presionar a las autoridades hasta que se vea un resultado claro del conteo de votos y, si es posible, que la declaren ganadora de la elección y de esta forma convertirse en la primera mujer reelecta del municipio de Hermosillo. Sin embargo, hasta ahora, los resultados oficiales del conteo rápido le dan el triunfo a Astiazarán Gutiérrez, que ya prepara su equipo de trabajo. El Toño muy seguro del resultado de la votación, porque tienen en sus manos las capias de las actas en donde logra ventaja por más de 7 mil votos.

Hay que dejar que Célida llegue hasta las últimas consecuencias para que regrese a su puesto de alcaldesa de Hermosillo y esté presente en la entrega-recepción del Ayuntamiento al candidato ganador a Antonio Astiazarán Gutiérrez, que ya “amarró” el triunfo electoral, así cuenten y vuelvan arecontar los votos de los hermosillenses. Este arroz ya se coció y la alcaldesa debería de estar ya preparando la entrega de la administración de la Comuna…Célida alega que si porque Alfonso Durazo ganó y ella no?…Es que a Durazo todavía no lo conoce la gente y a ella sí.

A extremar cuidados por onda de calor extremo llama Salud Sonora

Un llamado a la población sonorense a cuidarse de las altas temperaturas que se presentan en la entidad, hizo Enrique Clausen Iberri, para evitar afectaciones que pongan en riesgo la salud.

El secretario de Salud en Sonora resaltó la importancia de extremar cuidados preventivos ante la ola de calor en Sonora, sobre todo, en los menores de 5 años; además, en adultos mayores de 60 años, quienes estarán acudiendo a vacunarse, por lo que subrayó que es primordial que lleven protección solar, agua y haber desayunado.

Mencionó que el calor produce importantes daños a la salud de las personas, los cuales se pueden manifestar con síntomas como dolor de cabeza, mareo, sudoración excesiva al principio, después, falta de sudor.

Asimismo, dijo, puede presentarse enrojecimiento y sequedad de la piel, temperatura corporal elevada con valores desde 39°C a 41°C, comportamiento alterado o inadecuado como, por ejemplo, quitarse la ropa sin importar el lugar, como consecuencia de deterioro neurológico.

Otros síntomas de que el organismo ya se afectó por el calor extremo son, aceleración del ritmo cardíaco, con latido del corazón débil, crisis convulsivas, piel que se calienta y seca pero no sudorosa, confusión o pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes y falta de aire o problemas para respirar, explicó.

Clausen Iberri recomendó seguir las recomendaciones que la dirección de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, brinda para evitar afectaciones a la salud por las elevadas temperaturas:

• Evitar la exposición solar en las horas de mayor radiación (11:00 – 17:00) y en caso de hacerlo, usar siempre bloqueador solar (mínimo Factor de Protección Solar 15)

• No esperes a tener sed para tomar líquidos y trata de consumir como mínimo dos litros de agua diariamente

• Vestir ropa ligera, holgada y de colores claros preferentemente que cubra a la piel de exposición frecuente al sol.

• Utilizar sombrero o sombrilla para protegerse del sol 4.

• Cubrir las ventanas que reciben la luz colocando persianas, cortinas o periódicos, lo que ayuda a disminuir hasta en 80% el calor en el interior de la casa; permanece en espacios ventilados y acondicionados.

• No realizar actividades físicas intensas bajo el sol.

• Evitar consumir bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

• Comer frutas y verduras y evitar comidas abundantes.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson