En las elecciones del pasado domingo 06 de junio el que ganó, ganó, ya no hay marcha a atrás, por lo que se olvide la alcaldesa con licencia, Célida López Cárdenas, que ganará luego del conteo voto por voto que le exige al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE). Antonio Astiazarán Gutiérrez, candidato de la Alianza “Va por Sonora” resultó ganador en el Municipio de Hermosillo…Lo que se diga o haga la alcaldesa,Célida López, solo son “patadas de ahogada”.

López Cárdenas todavía no reconoce el triunfo del Toño, lo que sí dijo es que volverá a su puesto de alcaldesa de Hermosillo en los próximos días…Pensé que ya no regresaría, ganara o perdiera, pero son cuatro meses de salario que no le caerán nada mal después de la derrota electoral, en donde los candidatos en general casi no invirtieron dinero y todas las publicaciones fueron cortesía de las empresas editorialistas. El Toño ganó por su simpatía y experiencia política.

Además de ser una persona honesta y responsable en todo lo que hace, por eso la gente lo quiere y lo respeta. Tengan la seguridad que cumplirá todas las promesas de campaña, con el apoyo de la ciudadanía…Con el solo hecho de tapar todos los baches de Hermosillo ya la hizo, ahora, si le agregamos buenos servicios públicos de primera necesidad, como la recolección de basura, alumbrado público, seguridad y buena atención a todos los sectores de la comunidad, ya la hizo.

Astiazarán Gutiérrez, ya fue presidente municipal de Guaymas, por lo que sabe gobernar, además ha sido diputado federal en dos ocasiones y ocupado varios puestos en los gobiernos federal y estatal, por lo que sabe bien que puertas tocar para conseguir apoyos que beneficien a la capital de Sonora…Los hermosillenses tendrán un alcalde de lujo, por lo que habrá que apoyarlo, ya que con el apoyo de todos logrará sacar adelante a la capital sonorense… todo un reto.

El Toño tendrá que investigar los supuestos apoyos que ha recibido la Comuna por parte del Gobierno federal, en donde se anunciaron mil 500 millones de pesos que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, para obras publicas y pavimentación de Hermosillo…Al menos en arreglos de calles y tapar baches no se notan en el área urbana de Hermosillo. A lo mejor los ejidos se han modernizados y el poblado Miguel Alemán es toda una ciudad, al igual que Bahía Kino.

El próximo alcalde de Hermosillo tendrá muchos retos para cambiar a Hermosillo, pero sí se puede y, hasta podría buscar la reelección para tener un alcalde seis años y, por qué no, buscar la candidatura a gobernador…El Toño sí le entiende a eso de la política y sabe cómo hacer las cosas, sobre todo, sabe ganar elecciones. Así lo ha demostrado en su trayectoria…Además, es un buen hombre, buen ciudadano y excelente amigo…Hay que apoyarlo en la próxima administración.

Hay que hacerle caso al secretario de Salud estatal, Enrique Clausen Iberri

Actualmente, las personas que más se están contagiando de COVID-19 en Sonora son las de entre 20 a 29 años y de 40 a 49 años, está claro que no están respetando los protocolos sanitarios y están poniendo en riesgo al resto de los sonorenses, aseguró Enrique Clausen Iberri…Después de confirmarse un deceso y 47 nuevos casos por Covid -19, el secretario de Salud pidió a las y los sonorenses no olvidar cuanta gente ha muerto porque otros no respetaron las medidas sanitarias.

ClaussenIberri exhortó a las y los sonorenses a no dejar las medidas sanitarias y no bajar la guardia, por más repetitivo que sea, hasta que todas y todos estén protegidos con la vacunación.

“Ya no se vale que justos sigan pagando por pecadores, bajar la guardia es mortal; usa cubrebocas; lávate las manos; guarda distancia; ventila los lugares y evita las aglomeraciones”, comentó.

En cuanto a los datos estadísticos de hoy, 68 mil 374 personas se han recuperado en Sonora, dos pacientes fueron dados de alta. Se confirmó un deceso en una mujer, residente de Hermosillo; derechohabiente del IMSS; con ello se acumulan 6 mil 401 defunciones.

Hoy se suman 47 nuevos casos por Covid, en 28 hombres y 19 mujeres; en total residentes de Navojoa 18; Hermosillo 16, Nogales nueve; Caborca dos; Altar y Cajeme uno cada uno. Con ellos se acumulan 75 mil 505 casos.

Se confirmaron dos casos pediátricos en un niño y una niña; acumulándose mil 429 casos en total; no se confirmaron casos en mujeres embarazadas. De los 47 casos confirmados de hoy, uno fue en un trabajador de la salud.

Al momento, se han realizado 136 mil 473 pruebas; 75 mil 505 casos confirmados y 60 mil 968 casos; 5 mil 672 personas presentan cuadro leve (644 activos y 5,028 seguimiento terminado); 63 mil 346 pacientes curados; 86 personas se encuentran hospitalizados (10 estables, 53 graves, 23 críticos).

Las campañas políticas ya pasaron, ahora hay que ponerse a trabajar

Las campañas ya pasaron, ahora hay que ponerse a trabajar para sacar adelante al estado y dejar de vivir del gobierno, o del pueblo…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

