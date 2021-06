Todo un éxito el proceso electoral de Sonora, gracias a los trabajadores eventuales del IFE

Todo un éxito resultó el proceso electoral en Sonora, gracias a los miles de trabajadores eventuales que contrató el Instituto Nacional Electoral (INE), que se encargaron de buscar y seleccionar a los funcionarios de casillas, capacitarlos y, todavía, barrer y trapear las escuelas que se convirtieron en centros de votación, porque los gobiernos, federal y estatal, no lo hicieron. Los trabajadores, todos profesionistas, tuvieron que batallar con más de un año de suciedad en que se encontraban los planteles educativos. Y, todavía así, quieren que los niños regresen a clases.

Las escuelas se han convertidos en basureros, con maleza muy crecida, cientos de animales ponzoñosos, entre ellos viudas negras y alacranes, en donde se nota que desde que los niños abandonaron las aulas, hace más de un año, no se han limpiado. Se encontraron bolsas de papitas que dejaron los pequeños antes de salir del salón de clases, así como residuos de “lonches”, lo que significa que no se asearon los planteles después de abandonar los plantes los niños y jóvenes. O sea, los gobiernos, federal y estatal, no pusieron nada de su parte en la limpieza de los lugares.

Los trabajadores eventuales del INE fueron contratados para capacitar a los funcionarios de casillas, pero no para hacer talacha en las escuelas que sirvieron de centros de votación, con una suciedad espantosa de más de un año, en donde los trabajadores de los gobiernos, a pesar de que no dejaron de percibir sus salarios, se olvidaron de sus obligaciones como servidores públicos. Aquí las responsabilidades directas son para los directores (a), pero, de hecho, la secretaría de Educación Pública y las secretarías de Educación y Cultura en las entidades federativas.

Por eso, repito, el proceso electoral de Sonora fue todo un éxito, gracias a los trabajadores eventuales que contrató el IFE, sin ninguna prestación social, pero con muchas ganas de que todo saliera bien por el bien de todos los sonorenses…Por lo general los que se “paran el cuello” siempre son el IFE y los Institutos Estatales Electorales y Participación Ciudadana (IEE), cuando ellos no “movieron un dedo” en el terreno de campo en la elección de este domingo 06 de junio. Honor a quien honor merece y felicidades a todos ellos…Qué bien.

En Sonora la ciudadanía salió a votar a pesar del calor de más de 40 grados centígrados

En Sonora la ciudadanía cumplió el día de la votación del pasado domingo 06 de junio, porque la gente salió a la calle con una temperatura arriba de los 40 grados centígrados a la sombre, bajos los fuertes rayos del sol quemante que registró toda la entidad. Los votantes solo enfundaron en un pantalón de mezclilla en su gran mayoría, con una blusa liviana y playera y se lanzaron sobre las urnas…Cuando estaba lo más fuertes del sol y de calor, los votantes solo con un sobrero de palma, o un rebozo, aguantaron para cumplir con su responsabilidad cívica de elegir a sus gobernantes.

La tarde-noche de domingo, el candidato de la Alianza “Juntos Haremos Historia en Sonora” de los partidos Morena, PT, PVEM y Panal, Alfonso Durazo Montaño, se pronunció ganador de la elección, en un mitin celebrado en la Plaza “Emiliana de Zubeldía”, frente a la Universidad de Sonora…Durazo dijo “ya no hay marcha atrás” y que él será el próximo mandatario estatal. El anuncio la hizo el candidato pocos después del cierre oficial de las casillas electorales. El candidato se salió de los protocolos y “no aguantó más” y gritó a los cuatro vientos que había ganado.

Es difícil que este domingo se den los resultados oficiales, pero sí se puede dar un avance y ver tendencias de cómo va la elección a gobernador y otros puestos de elección popular. Hasta antes de cerrar este espacio, el candidato a gobernador de la Alianza “Va por Sonora”, Ernesto Gándara Camou, se pronunció brevemente como ganador, pero dijo que había que esperar el conteo de los votos. “El Borrego”, se hizo acompañar por el candidato de la alianza “Va por Sonora” a la presidencia municipal de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez, que supuesto va adelante en los conteos…Además de miles de seguidores en la sede del PRI Sonora… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

