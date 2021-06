La euforia de las campañas políticas provocó que la gente olvidara el Coronavirus

De nada sirvieron los mensajes del secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, se no participar en reuniones en donde hubiera mucha gente, porque la euforia de la política y sus candidatos superaron las recomendaciones al participar miles de personas en los mítines de cierre de campañas. A los “fans” de los candidatos no les importó la pandemia de Coronavirus en donde podrían contagiarse. Los cierres estuvieron muy alegres con sus candidatos ganadores.

Hay que esperar unos días para saber si las campañas trajeron más enfermos de Covid-19, o superamos esa prueba. Yo creía que estaban suspendidos los mítines, porque no se vieron en los 90 días de campaña, pero no, los candidatos y sus partidos se pusieron de acuerdos y organizaron varios cierres de campas en las diferentes regiones del estado. Lo que empañó las campañas fue el crimen del candidato a la presidencia municipal de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez.

Por los demás, los candidatos empezaron muy tranquilos, pero conforme transcurría el tiempo de campañas, estas fueron “subiendo de tono” al grado de ofenderse entre sí y sacándose los “trapos al sol”.

Las autoridades electorales no han publicado los lugares en donde votará la gente

Hasta la fecha las autoridades electorales no han publicado los lugares en donde la ciudadanía emitirá su voto. Me preguntan a mí y hablo al IEE y me dicen que busquen los lugares por Internet, como si toda la gente tuviera computadora y ese servicio, que es caro. No señores funcionarios, no llega al 10 por ciento de la población que tiene computadora. Como ellos tienen esos aparatos, computadora, teléfonos inteligentes y dinero, creen todo mundo tiene.

Hace falta información de dónde se instalarán las casillas para votar, porque la mayoría de las personas no saben. También pegunté sobre el tema al IEE y me respondieron que donde mismo…Hay mucha gente que hace tres no vivía en Sonora, además, otros tantos jóvenes llegaron a la mayoría de edad y votarán por primera vez…Algo está fallando a dos días de las elecciones, al menos que se publique en los medios de comunicación el mismo día de la elección. Esta ya ha sucedido.

Registra Sonora 14 muertos más y 122 nuevos casos de Coronavirus: Enrique Clausen

La Secretaría de Salud en Sonora dio a conocer que este día se confirmaron 14 decesos y 122 nuevos casos de COVID-19, con lo que se acumulan 6 mil 382 defunciones y se acumulan 75 mil 080 casos que han sido positivos en la entidad desde el inicio de la pandemia.

Este jueves, se confirmaron 14 fallecimientos, en 10 hombres y cuatro mujeres, cuatro de las personas eran residentes de Hermosillo; tres de Guaymas; dos de Huatabampo; dos de San Luis Río Colorado; uno de Empalme; uno de Navojoa; uno de Pitiquito; de las cuales ocho eran derechohabientes de la Secretaría de Salud; tres del IMSS; dos del Isssteson y una del Issste, acumulándose un total de 6 mil 382 defunciones.

También se confirmaron 122 nuevos casos por COVID, en 63 mujeres y 59 hombres, para un total de 75 mil 080 casos en la entidad. De los contagios nuevos, 30 son residentes de Hermosillo; 13 de Cajeme; 13 de Nogales; 12 de Caborca; 12 de Navojoa; siete de Agua Prieta; seis de Benito Juárez; cinco de Santa Ana; cinco de Guaymas; cuatro de San Luis Río Colorado; tres de Ímuris; tres de Álamos; dos de Puerto Peñasco; dos de Cananea; dos de Naco; uno de Nacozari de García; uno de Huatabampo; y uno de Pitiquito.

Hoy se confirmaron tres casos pediátricos, en dos niños y una niña, acumulándose mil 418; hoy se confirmó un caso en una mujer embarazada, acumulándose 510 casos; dos de los 122 casos fueron en trabajadores de la salud de distintas instituciones. Este día, se dieron de alta a cuatro pacientes y hasta el momento 67 mil 907 personas se han recuperado en la entidad.

Al momento, se han realizado 135 mil 168 pruebas; se han confirmado 75 mil 080 casos y se han descartado 60 mil 088; en cuadro leve, cinco mil 253 casos, 698 activos y cuatro mil 555 concluyeron su seguimiento; 63 mil 346 pacientes se han curado y 99 pacientes se encuentran hospitalizados, 16 de ellos estables, 67 graves y 16 críticos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

