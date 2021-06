Terminaron las campañas electorales; tendrán los candidatos tres días de “descanso”

Terminaron las campañas políticas y de ahora en adelante la gente descansará al menos tres días de tantos discursos y declaraciones de personas que buscan un puesto de elección popular. También se acabarán los ataques de los dirigentes nacionales de los partidos políticos a través de los medios de comunicación, principalmente la radio y la televisión, que prácticamente se adueñaron de todos los espacios, unos del Gobierno federal y otros pagados por los candidatos.

Las campañas estuvieron muy tranquilas, pero con mucha participación ciudadana, lo que significa que podría haber sorpresas y la gente presentarse a votar, no como se pronostica hasta ahora. La ciudadanía tiene miedo por tanta violencia que se ha registrado en Sonora, además, por la pandemia del Coronavirus que ha vuelto a repuntar en la entidad y muchas personas no han recibido la vacuna y otras, no se les ha aplicado la segunda dosis. Esto podría afectar la votación.

Son largas las colas de personas que se hacen en los centros de vacunación sin guardar la sana distancia: Lo mismo podría pasar el próximo domingo en los centros de votación (casillas), en donde la ciudadanía tendrá que arriesgar su salud por los fuertes calores y el temor de contagiarse de Covid-19…Después de la participación de la gente en los cierres de campañas, creo que se vencerán los miedos y que saldrán a votar para elegir a los candidatos de sus preferencias.

Los candidatos se ven cansados, pero contentos, ahora solo les queda esperar las elecciones del próximo domingo y, por la tarde-noche del mismo día, conocer los resultados preliminares oficiales de la elecciones y a los posibles ganadores, entre ellos a gobernador, entre los candidatos Ernesto “Borrego” Gándara Camou, de la Alianza “Va por Sonora”, del PRI, PAN y PRD; y, Alfonso Durazo, de la Alianza “Juntos Haremos Historia”, de los partidos Morena, PT, PVEM y Panal.

“El Borrego” Gándara y Durazo son los finalistas en la elección a gobernador y, cualquiera de los dos podría convertirse en el próximo gobernador de Sonora, sustituyendo a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, que, entre paréntesis, ha hechos una gran labor en sus seis años al frente del estado…Será difícil que alguien “llene los zapatos” de nuestra amiga, que dejará un estado tranquilo, con paz social, en comparación a otras entidades del país.

Registra Sonora 90 nuevos casos de Covid-19 y cinco muertes: Enrique Clausen

A estas alturas de la pandemia por el COVID-19, hay mucha gente cansada por el tema, sin embargo, es importante seguir cuidándose y mantener las medidas sanitarias para evitar un aumento de contagios, indicó Enrique ClausenIberri, tras informarse este día cinco decesos por esta enfermedad y 90 nuevos casos en el estado. El secretario de Salud señaló que mucha gente ha manifestado su cansancio por el tema del COVID-19, y es comprensible, sin embargo, esto no puede ser una limitante para relajarse y dejar de seguir cuidándose. “Es importante que sepas y conozcas que por más enfadado que estés, el virus sigue latente entre nosotros. Es mejor que desde que salgamos en las mañanas hasta que regresemos a nuestrascasas por las tardes, siempre tengamos presente que en cualquier instante y de la manera más insignificante, nos podemos contagiar. Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por los demás, hazlo por tu familia, por quien más quieras. Ya la positividad se sigue incrementando en el estado”, expresó.

Este miércoles se confirmaron cinco fallecimientos, en cuatro mujeres y un hombre por COVID-19 en Sonora, de los cuales dos eran residentes de Guaymas; dos de San Luis Río Colorado; y uno de Nogales; con las que se acumulan 6 mil 368 defunciones en la entidad desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, se registraron 90 nuevos casos por COVID, en 47 hombres y 43 mujeres, para un total de 74 mil 958 casos en la entidad. De los contagios nuevos, 21 son residentes de Hermosillo; 16 de Cajeme; 14 de Navojoa; seis de Guaymas; cuatro de Caborca; cuatro de Agua Prieta; cuatro de Nogales; tres de Huatabampo; dos de Nacozari de García; dos de Puerto Peñasco; dos de Álamos; dos de Benito Juárez; dos de San Luis Río Colorado; dos de Altar; uno de Empalme; uno de Cananea; uno de Santa Ana; uno de Atil; uno de Naco y uno de Etchojoa.

Hoy se confirmó un caso pediátrico, en una niña, acumulándose mil 415 en total; no se confirmaron casos en mujeres embarazadas; uno de los 90 casos fue en un trabajador de la salud. Este miércoles, dos pacientes fueron dados de alta y hasta el momento 67 mil 910 personas se han recuperado en la entidad.

Al momento, se han realizado 134 mil 889 pruebas; se han confirmado 74 mil 958 casos y se han descartado 59 mil 931; en cuadro leve, cinco mil 151 casos, 587 activos y cuatro mil 564 concluyeron su seguimiento; 63 mil 346 pacientes se han curado y 93 pacientes se encuentran hospitalizados, 15 de ellos estables, 62 graves y 16 críticos…

Lo buenos que ya no habrá mítines de campaña para contagiarse, solo falta el 6 de junio, día de las elecciones…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

