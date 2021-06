En Pocas palabras

Las campañas políticas ya pasaron, solo les quedan unas horas a los candidatos

A los candidatos solo le queda un día de campaña abierta, por lo que tienen que aprovechar para hacer un último llamado a la ciudadanía a que voten el próximo domingo 06 de junio, por los candidatos de sus preferencias…Las campañas ya quedaron atrás, ahora solo hay que esperar la voluntad popular y que ganen los que luchen por un Sonora más próspero. La elección es una buena oportunidad para que nadie decida por nosotros, no hay que desaprovecharla.

Ahora, hay que descansar unos días de tantas promesas de campaña que nos han atiborrado a través de los medios de comunicación. Ojalá que la ciudadanía haya captado bien los compromisos que adquirieron los candidatos con la sociedad sonorense, para poder decidir su voto el próximo domingo…Me duele decirlo, pero no hay mucho entusiasmo por ir a votar, porque la gente anda muy desmoralizada por la falta de dinero. Las empresas y los gobiernos no pagan sus deudas.

Si el gobierno y los empresarios no tienen dinero, ¿quién sí tiene? Han cerrado muchas empresas debido a la pandemia del Coronavirus, que al parecer seguirá causando muertes en todo Sonora, mientras que las autoridades de Salud siguen “jugando” con el semáforo epidemiológico y unas veces abren al público todas las empresas porque estamos en color verde y, un día después, se pasa a color amarillo. A los restauranteros y antros le dieron “chance” el pasado fin de semana.

Los dejaron libres en color verde y el lunes muy temprano, les dijeron que pasariamos a amarillo, no se puede “brincar” de un color epidemiológico de un color a otros en horas. Las enfermedades y las muertes se siguen presentando a diario, mientras los grandes supermercados, tianguis y cierres de campaña reúnes a miles de personas sin guardar la sana distancia, sin cubre bocas, saludando de mano, abrazo y beso, sin ninguna protección…Y todavía hacen alardes los candidatos.

Ningún candidato le dijo a la ciudadanía voy a organizar un cierre de campaña, pero no quiero que estén presentes, porque primero es la salud…Fue todo lo contrario, porque la competencia era quien reuniera más personas. Tanto al Gobierno del Estado, a los alcaldes de los 72 municipios de la entidad, los dirigentes de los partidos políticos y, por supuesto, la misma ciudadanía, hicieron caso omiso de todas las recomendaciones de las autoridades de Salud y acudieron.

De aquí en adelante los funcionarios de la secretaría de Salud, incluyendo al secretario, Enrique ClaussenIberri, así como a la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, no debe de quejarse por los incrementos de enfermos y muertes a causa del Coronavirus…En este proceso electoral me di cuenta de que a los gobiernos “les vale” la ciudadanía y que a los funcionarios solo les interesan sus intereses personales…Por eso hay que fijarse uno por quién va a votar, no hacerlo por dinero.

Pero es tanta la necesidad del pueblo, que, con cualquier pago mínimo y una torta, las personas venden su voto…Yo creía que esos tiempos ya habían sido superados, pero no. El próximo domingo habrá muchos autobuses acarreando o transportando gente para que vote por determinado candidato y partido. A esas personas las esperarán para hacerles el pago…Ojalá la organización de estos partidos sea muy buena para que no haya problemas después de que el voto comprado sea depositado.

Es que no hay policías que vigilen la votación, por eso los organizadores de estos movimientos actúan sin temor alguna…Los candidatos que lleven más gente a votar resultará ganador. Sin embargo, en la mayoría de las veces gana el voto “duro” de los partidos políticos, más los simpatizantes de los diversos candidatos o, los indecisos, que se animen de última hora.

Estamos a un paso del Sonora que merecemos, anuncia el “Borrego” Gándara

Estamos a un paso de tener un mejor Sonora y de trabajar juntos en la construcción de la entidad que todos merecemos, aseguró Ernesto el “Borrego” Gándara. El Candidato de la Alianza “Va por Sonora” a la gubernatura se reunió con más de siete mil ciudadanos de Guaymas, Empalme y el Valle, que son parte de la consolidación de la Sonora Ganadora en toda la entidad.

“Estas cosas están a punto de cambiar, Sonora se unió, Sonora se sumó cada vez más somos más, cada vez más tenemos un futuro que nosotros estamos construyendo, hoy y se los digo con pleno conocimiento de evidencia y de causa, estamos de pie, undos y muy fuertes en los 72 municipios de Sonora”, advirtió el “Borrego” Gándara.

Acompañado de su esposa Pily Madrid y sus hijas, Daniela, Raquel y Fernanda, se comprometió a asumir con los sonorenses un Gobierno de cercanía con las familias, un Gobierno de construcción y de suma, que atenderá a todo el que lo necesite sin distinción.

“Hoy más que nunca sabemos que sí se puede, sabemos que ante los que destruyen, ante el centralismo, ante los que nos quieren imponer un Sonora que no conocen estamos los sonorenses de bien, estamos más unidos que nunca, a esos que creen que con la división, a esos que creen que con el odio, con la descalificación, con la demagogia, van a llegar a buen puerto: se equivocan y se equivocan porque no conocen Sonora”, aseguró el Candidato de la Alianza “Va por Sonora”.

Dijo que el Sonora que viene contará con un proyecto de reactivación económica enfocando a los sectores más golpeados por la pandemia, también orientado a la educación y salud, al garantizar el acceso de calidad a todos los y las sonorenses en ambos temas y finalmente en la reconstrucción de la seguridad.

“Vamos a coordinarnos con todos los niveles de Gobierno, vamos a impulsar estrategias que no fallen y sobre todo no claudicaremos en el combate a la delincuencia, no vamos a abandonar ese trabajo, le regresaremos a los sonorenses la tranquilidad de vivir en un estado sin miedo”, declaró el “Borrego” Gándara…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

