En el estado ya se respira la victoria de la Sonora Ganadora: “Borrego” Gándara

Antes de entrar en forma con los comentarios políticos, quiero invitar a toda la ciudadanía a votar el próximo domingo por los candidatos de sus preferencias. Es importante el voto, porque de esta forma podremos exigir los candidatos que cumplan con sus promesas de campaña. Algunos prometen imposibles y esto siembra el desánimo de la gente pensante. Pero, repito, hay que votar.

En Sonora vamos a poner freno a los atropellos de quienes promulgan una transformación de cuarta y que actualmente despliegan en nuestro país, aseguró Ernesto el “Borrego” Gándara, durante su discurso de cierre de campaña en Nogales.

“Estamos más convencidos que nunca que vamos a ganar, que el próximo 6 de junio tenemos todo para empezar una nueva época, una nueva etapa para el estado de Sonora… Sonora no se someterá a un régimen que está dañando el país, que está desapareciendo apoyos, que ha surcado los presupuestos que antes eran para todos y ahora los distribuyen entre algunos sectores, no vamos a abrirles las puertas de nuestro estado”, enfatizó el Candidato a la gubernatura.

Señaló que es evidente lo que el Gobierno del Centro le está haciendo al país, pues a todas luces se puede ver cómo se han eliminado programas como las estancias infantiles, el Seguro Popular, el Fondo Minero que tanto contribuía con el mantenimiento de las regiones.

“Sí quiero unidad, sí quiero suma, sí quiero que a Sonora le vaya bien, que Sonora construya, que Sonora haga consenso, que seamos finalmente lo que debemos de ser, una gran familia, que tengamos mejores posibilidades para lo que más amamos que son nuestros hijos, nuestras familias”, manifestó en su discurso.

El representante de la Alianza “Va por Sonora” en su día 88 de campaña electoral visitó el municipio fronterizo, acompañado de su esposa Pily Madrid y de sus hijas Daniela, Raquel y Fernanda, con esto culmina las actividades proselitistas, más no las visitas, pues refrendó el compromiso de regresar constantemente los próximos seis años, para darle cumplimiento a cada uno de los compromisos.

Dijo que el respaldo que la gente le ha brindado durante el proceso de campaña lo hace sentir la confianza que ha construido en un proyecto con bases sólidas que se ha delineado de la mano con las y los ciudadanos de todos los sectores y niveles.

“Confiamos en el trabajo que hemos reforzado los últimos tres meses, porque no empezamos en la política de Sonora el año pasado, si algo nos caracteriza es nuestro arraigo, nuestro conocimiento por esta tierra que tanto amamos y por la que vamos a trabajar incansablemente los próximos seis años”, aseguró el “Borrego” Gándara.

Se mostró satisfecho del apoyo brindado por los más de cinco mil nogalenses que acudieron al cierre de sus actividades electorales en la región y les pidió reflejar su apoyo en las urnas el próximo 6 de junio.

“Gracias por todo lo que me han dado este tiempo, en mi Plan de Gobierno he incluido cada una de las necesidades que me han planteado estos meses, pueden tener la certeza de que volveré a atenderlas, a mejorarlas y a hacer de Nogales un mejor estado fronterizo”, declaró el “Borrego” Gándara.

Los candidatos y los órganos electorales han cumplido, ahora le toca a la ciudadanía

Los candidatos ya cumplieron y ahora le toca a la ciudadanía cumplir con su deber cívico de elegir a sus gobernantes a través del voto. Las autoridades electorales, lo que sea de cada quién han cumplido con lo suyo en la organización, desde convencer a ciudadanos para que participen como funcionarios de casillas, secretarios y demás. Además, ya llegaron todas las boletas electorales.

Todo se encuentra listo para celebrar las elecciones del próximo domingo 06 de junio, por lo que es necesario que todos hagamos un esfuerzo para salir a votar, así los candidatos tendrían posibilidades de ganar, porque PRI, PAN y PRD, cuentan con voto “duro” y, Morena, PT, PVEM y Panal, van para allá. Estos partidos forman dos alianzas “Va por Sonora” y “Juntos haremos Historia”. Solo movimiento ciudadano (MC) va solo, o sea, en realidad son tres partidos.

La “pelea” por la gubernatura del estado, realmente será entre los candidatos de la Alianza “Va por Sonora”, que encabeza Ernesto “El Borrego” Gándara y la Alianza “Juntos Haremos Historia” con Alfonso Durazo…Que nos quede muy claro, uno de estos dos políticos será el próximo gobernador. La gente debe de pensar más en estos dos y no desperdiciar el voto, porque las campañas prácticamente terminaron y, cuatro candidatos no tienen posibilidades de ganar…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

