Empatan Hawks serie ante los Bucks

El Juego 5 será mañana jueves por la noche en Milwaukee, un duelo clave

Previo al Juego 4 se anunció que el guardia Trae Young no jugaría por una lesión en el tobillo, algo que le abría las puertas a los Bucks, que ahora rezan porque su estrella Giannis Antetokounmpo pueda volver en la serie.

Seis jugadores de los Hawks terminaron con doble dígito en puntos para guiar a Atlanta a un triunfo de 110-88 ante Milwaukee, con lo que ahora la Final del Este está empatada a dos por bando.

Giannis sufrió una lesión en el tercer cuarto que lo dejó fuera de combate. Cayó mal y la rodilla izquierda quedó golpeada. Todo dependerá de la resonancia magnética que se realice este miércoles para determinar la magnitud del trauma en la pierna izquierda.

El Juego 5 será mañana jueves por la noche en Milwaukee, un duelo clave, pues el 82 por ciento de los equipos que se llevan ese partido en una serie empatada a 2-2 al mejor de siete juegos, termina llevándose el duelo.

Lou Williams, que tomó el lugar de Trae como titular, no decepcionó y anotó 21 puntos y sumó ocho asistencias.

«Jugamos como equipo, sabíamos que todos teníamos que contribuir, y así tenemos que seguir jugando en los siguientes duelos», dijo Williams.

Giannis apenas jugó 24 minutos y acabó con 14 puntos. Hay que recordar que los actuales Playoffs se han plagado de lesiones, algo que ha dejado fuera a varios de los favoritos, pues sin sus estrellas no pueden competir al mismo nivel que el rival.