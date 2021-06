Empatan Bucks la serie ante Hawks

Giannis Antetokounmpo sumó 25 puntos, nueve rebotes y seis asistencias pata guiar a los Bucks a un triunfo de 125-91 sobre los Hawks de Atlanta.

Milwaukee reaccionó ante su público tras perder el primer juego de la Final de la Conferencia del Este. La serie se trasladará a Atlanta para los Juegos 3 y 4.

Los Bucks dominaron todo el partido, tanto que en la segunda mitad llegaron a tener ventaja de hasta 40 unidades.

Khris Middleton aportó 15 unidades, y ahora jugadores como Jrue Holiday añadieron 22 tantos y Brook López otros 16 tantos.

«Todos jugaron bien y concentrados, fue un trabajo bueno de todos, no perdieron balones, ejecutaron bien las jugadas», dijo el coach Mike Bidenholzer al finalizar el duelo.

Esta ocasión el héroe de Trae Young no apareció, pues solamente acabó con 15 puntos jugando 28 minutos; para la segunda mitad, al estar decidida, no vio acción.