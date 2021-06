Empata México ante Honduras sin goles

La Selección Mexicana sumó su tercer partido consecutivo sin conseguir la victoria ante un rival de la Concacaf (0-0 con Costa Rica y 3-2 con Estados Unidos en la Liga de Naciones) luego de empatar sin anotaciones en un duelo amistoso ante Honduras, celebrado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Con mucho vértigo, intención y actitud, México y Honduras dieron un primer tiempo que se asemejó más a un juego de eliminatoria mundialista que a un amistoso.

El juego ríspido, las llegadas y la intensidad fueron la constante donde México fue superior, tenía la pelota, pero ambos equipos habían generado claras opciones de peligro que el poste y Cota evitaron para abrir el marcador.

Edson Álvarez dio el primer aviso apenas en el amanecer del partido, pero fue Benguché el que tuvo la más clara del partido cuando se puso mano a mano con Rodolfo Cota y el portero mexicano evitó el primero de los catrachos.

Fue hasta el minuto 18, cuando apareció el toque de Edson, quien filtró un balón que Orbelín Pineda no alcanzó a conectar en el área y después fue «Charly» Rodríguez el que estrelló la pelota en el travesaño en un derechazo en el límite del área luego de una gran acción colectiva del Tri.

La desesperación se reflejó en las faltas, el ‘Tecatito’ Corona fue el que más lo sufrió con una fuerte entrada de Figueroa que primero tocó el balón, pero después se llevó al jugador del Porto que quedó dolido en el terreno de juego.

Honduras terminó con buen ritmo el primer tiempo y se quedó cerca de poner el primero luego de que Benguche le ganó la carrera a Moreno y sacó un disparo mal atajado por Cota que alcanzó a ir a tiro de esquina.

«El Tata» movió sus piezas para el tiempo complementario con el ingreso de Diego Lainez. Apenas al arranque de la segunda mitad Rodríguez metió un zurdazo desde afuera del área. El esférico termina en las tribunas ante el entusiasmo de la gente.

México comenzó a atacar más, Alan Pulido disparó, pero el balón pasó a un costado de la portería del ‘Buba’ López. En la siguiente jugada fue Rodríguez quien peleó el balón el balón con el arquero, quien se barrió de forma peligrosa para evitar el remate del mexicano. Tras esa acción el ‘Buba’ no pudo continuar bajo los tres palos y Alex Guity tomó su lugar.

No hubo mayores incidencias, salvo una aproximación de Arteaga que no logró mandar un centro de peligro al área y un deficiente remate de Antuna en la recta final del partido. México no pudo romper el cerrojo hondureño, careció de ideas y terminó por firmar el cero a cero.

Será el lunes 14 de mayo cuando el técnico Gerardo Martino entregue la prelista de 40 jugadores que podrían disputar la Copa Oro.