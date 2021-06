Emite Claudia Pavlovich su voto

La mandataria acudió acompañada de su esposo, Sergio Torres y confió en que el proceso se desarrollaría con normalidad

Acompañada de su esposo y como un civil más, Claudia Pavlovich Arellano se presentó la mañana de ayer en la casilla electoral instalada en el parque de la colonia Pitic, sito en bulevar Ignacio Alatorre y calle José Gutiérrez, para emitir su último voto como gobernadora del Estado de Sonora.

“Esto es una fiesta cívica para todos, es un derecho para elegir a quienes nos gobernarán, esto es histórico, lo he dicho y lo sostengo, es histórico para Sonora y para México”, señaló.

Alrededor de las 9:10 horas, a su arribó al sitio, indicó no haber tenido notificación sobre situaciones que pusieran en riesgo el ejercicio de elección.

“Hasta ahorita todo ha transcurrido con normalidad, me reportan todo bien solamente tardanza en la apertura de algunas casillas, pero hasta ahorita todo bien.

“Terminando de votar haré algunas cosas que tengo pendiente y posteriormente me concentraré en el C5i (Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo, Coordinación e Inteligencia) para estar atenta al desarrollo de la jornada; he trabajado mucho y he estado en contacto con todos los niveles de Gobierno para que los comicios se lleven como deber ser, que la gente salga votar sin chantajes”, precisó.

Trabajo constante y situaciones complicadas para el próximo gobernador

El futuro para Sonora es de mucho trabajo y con situaciones complicadas, porque “estamos en una pandemia que nadie sabe cuándo va a terminar”, ese será un gran reto para Sonora, y por supuesto, el tema de la seguridad, comentó la gobernadora.

“Espero que mañana (hoy lunes) todo esté tranquilo y en paz en Sonora; me siento tranquila y en paz, ha sido mucho trabajo y en tiempo complicado, lo cual nos tocó a todos no nada más a mí como gobernadora, porque nos tocó asumir y vivir una pandemia, situación que hacía cien años no se presentaba”, destacó.

Añadió tener esperanza de que vengan cosas mejores para Sonora, “yo espero lo mejor, yo siempre espero lo mejor de todas las personas, y espero que vengan cosas mejores para Sonora”.

La vida normal

Después del cargo de gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano se visualiza como siempre, como una ciudadana común, viviendo tranquila y con expectativa de convertirse en abuela, resaltó.

“Mi vida será como lo que estoy viviendo en este momento (en la fila de la casilla), salir a la calle y saludar a la gente, yo aquí voy a vivir toda la vida, si no me cambian ‘la pichada’ (sonrió mientras miraba al esposo), aquí vive mi hija y espero que me haga abuela, digo, no muy pronto; espero vivir con tranquilidad y sobre todo con el respeto de la gente”, puntualizó.