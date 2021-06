El cantante Wisin y su esposa esperan a su cuarto hijo

El puertorriqueño y su esposa Omaira Ortiz, hace cinco años tuvieron a su tercera hija, quien murió a los 30 días de nacida debido a un trastorno genético

El reguetonero puertorriqueño Wisin y su esposa, Yomaira Ortiz, han anunciado que esperan su cuarto hijo, según reveló este domingo, cuando se celebra el Día del Padre, la edición estadounidense de la revista «Hola!».

«Es una noticia que estamos disfrutando cada día porque aún no lo creemos», expresó Wisin a la publicación, la cual compartió detalles del embarazo en su cuenta de Instagram.

Ortiz se encuentra en su cuarto mes de gestación, por lo que se espera que el bebé nazca en noviembre.

En la entrevista a la pareja, en la versión digital de la revista, hay un video del momento en que se enteraron que será un niño.

«Amo a mi bebé, amo a mis hijos, a mi esposa, son para mí una bendición, han sido llaves de mi madurez, así que me siento feliz de que esto sea una contestación divina y eso me llena. Los dos estamos saludables así que podemos disfrutar de este proceso», agregó Juan Luis Morera, nombre de Wisin.

Los otros hijos de la pareja son Yelena y Dylan.

La pareja tuvo hace cinco años una tercera hija, Victoria, quien padecía un trastorno genético conocido como Trisomía 13 y falleció a los 30 días de haber nacido.