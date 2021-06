Detienen a ex gobernador de Nayarit

Las autoridades los requieren por el delito operaciones con recursos de procedencia ilícita

El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, fue detenido con base en una orden de aprehensión por el delito operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por el mismo ilícito, fue aprehendida Lidy Alejandra Sandoval, hija del ex Mandatario, confirmaron fuentes federales.

La detención fue realizada en un operativo conjunto en el que participaron efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase).

También, participaron la Fiscalía General de Justicia de Nayarit, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Las fuentes indicaron que la orden de captura fue cumplimentada en Linares, Nuevo León.

El pasado 1 de marzo, la FGE informó que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Tepic ordenó las aprehensiones del ex Gobernador nayarita y su hija por el delito de lavado de dinero.

El caso corresponde a una investigación federal relacionada con la adquisición de propiedades con recursos presuntamente ilícitos y su relación con el ex Fiscal estatal Édgar Veytia, preso en Estados Unidos por narcotráfico.

Sandoval presuntamente adquirió propiedades que probablemente estaban a nombre de su hija, aunque ella no tenía forma de cubrir ese tipo de gastos ya que era una estudiante universitaria, según las imputaciones.

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido coloquialmente como lavado de dinero, no tiene prevista la prisión preventiva oficiosa; es decir, en principio el imputado puede llevar su proceso en libertad.

No obstante, la FGR puede solicitar y debatir la imposición de la prisión preventiva justificada, aunque en este caso debe acreditar que existe un riesgo de fuga de los imputados.

Denuncia desde 2018

Rodrigo González Barrios, vocero de la «Comisión de la Verdad» en Nayarit, explicó que desde 2018 presentaron una denuncia en el fuero común por estos presuntos desvíos, y, posteriormente, otra igual ante la autoridad federal en 2020.

«Nosotros presentamos denuncia federal en 2020 contra Roberto Sandoval y documentamos una casa en Guadalajara pagada en efectivo en 2009, y también un terreno tres meses antes en 2009, fueron como 4 millones de pesos en efectivo entre ambas propiedades, ambas de su hija», dijo González Barrios en entrevista.

El activista aseguró que tras esta orden de aprehensión podrían salir más prestanombres relacionados con la presunta actividad ilícita del ex Gobernador priista, como su ex secretario particular, Raymundo García Chávez, actual Magistrado Anticorrupción estatal.

Entre marzo y abril de 2018, la Fiscalía de Nayarit aseguró al menos seis propiedades ligadas al ex mandatario como parte de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, entre ellas el Rancho del Ejido La Cantera y una vivienda en Fraccionamiento «Bonaterra».

El ex Gobernador nayarita Roberto Sandoval que fue detenido hoy es amigo del Gobernador Jaime Rodríguez «El Bronco».

La amistad entre ambos data del 2015, cuando Rodríguez contendía por la Gubernatura como candidato independiente.

Sandoval acompañó a «El Bronco» en su cabalgada de inicio de Gobierno el 4 de octubre del 2015 y hasta le regaló un caballo «Tornado».

El Fiscal de Sandoval, Édgar Veytia, que fue detenido en California por narcotráfico, también es amigo del Gobernador y de Sandoval.

En 2017, tras la detención de Veytia, Rodríguez Calderón dijo desconocer los actos ilícitos de su amigo.