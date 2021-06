Destruye comando las urnas de una casilla en Nuevo Repueblo, NL

La irrupción ocurrió en la Escuela General Jesús M. Garza, ubicada sobre la calle Ayutla, en su cruce con Paricutín

Un presunto grupo de hombres armados llegó a la casilla 1319, en la colonia Nuevo Repueblo, de Monterrey, Nuevo León, donde ahuyentó a funcionarios y los amenazó con rafaguear el lugar.

La irrupción ocurrió alrededor de las 17:40 horas en la casilla básica instalada en la Escuela General Jesús M. Garza, ubicada sobre la calle Ayutla, en su cruce con Paricutín.

Testigos comentaron que no había votantes, sólo funcionarios de casilla y representantes de partidos.

Precisaron que eran seis hombres que traían cubrebocas y gorras, y estuvieron en el sitio aproximadamente unos cinco minutos.

Obligaron a las personas, se dijo, a que se tiraran al piso y no los voltearan a ver.

«Si no se van en diez minutos vamos a regresar y los vamos a matar», dijeron a las personas que estaban en el suelo.

Dos sujetos derribaron las urnas y rompieron talonarios.

No se llevaron ninguna papelería o boletas, y tampoco dispararon contra los presentes.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron corriendo por Paricutín hacia el sur.

Policías de Fuerza Civil y de Monterrey acudieron al lugar para resguardar el lugar.