Desconoce Britney Spears futuro artístico

«Estoy en una transición en mi vida, y me estoy divirtiendo, así que eso es todo», dijo la cantante

Britney Spears asegura no saber qué pasará con su carrera ni si alguna vez volverá a subirse a los escenarios, lo reveló la cantante a sus fans en un video que subió a su cuenta de Instagram.

«¿Estoy lista para volver a subir al escenario? ¿Subiré al escenario? ¿Volveré a subir al escenario alguna vez? No tengo idea. Me estoy divirtiendo ahora mismo. Estoy en una transición en mi vida, y me estoy divirtiendo, así que eso es todo», dijo la cantante en un video publicado el 17 de junio.

Sin embargo, los fans se mostraron preocupados por la cantante, e insistieron en que respondiera si estaba bien y cuestionaron la situación actual de la batalla legal que enfrenta con su padre.

Desde hace un par de años la cantante se encuentra en una pausa laboral indefinida, la cual comenzó cuando su padre fue hospitalizado; sin embargo, se dio a conocer que ambos no se dirigen la palabra.

El conflicto familiar es a raíz de la disputa legal que sostienen por la tutela de la cantante. A finales del año pasado el abogado de Britney comunicó que ella no volvería a pisar los escenarios mientras su padre siga manejando su carrera.