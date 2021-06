Descartan de nuevo a Hugo Sánchez

Hugo Sánchez expresó nuevamente su deseo por dirigir al Real Madrid, lo hizo apareciendo en el programa español «El Chiringuito», sin embargo, el estratega mexicano volvió a ser descartado por Florentino Pérez y la dirigencia del conjunto merengue, quienes prefirieron apostar por el regreso de Carlo Ancelotti.

«No es algo que desconozco, Florentino Pérez sabe que estoy dispuesto y que a mí no me tiemblan las piernas para ponerme enfrente de los jugadores”, respondió «Hugol» al ser cuestionado si sería capaz de dirigir al Real Madrid.

Pero «El Pentapichichi» también aceptó que el factor más grande que tiene en su contra es el tiempo que lleva sin dirigir, motivo por el cual no ha llamado al actual presidente del conjunto merengue, aunque recordó que Zidane y Solari no habían dirigido en primera división ni a sus respectivas selecciones y aún así recibieron la oportunidad.

«Al no estar activo pues no estoy en ritmo, pero estoy viendo partidos. Simplemente que no se olvide de mí, Zidane estando en el Castilla y sin dirigir en primera división ni a la selección de Francia tuvo la oportunidad de dirigir al Real Madrid, posteriormente fue Santiago Solari que también trabajó en el Castilla y sin dirigir a Argentina, también le dieron la oportunidad. ¡Yo estoy listo!”, fue el mensaje que envió Hugo Sánchez a Florentino Pérez.

Luego de darse a conocer la noticia de que el estratega italiano Carlo Ancelotti volvería a tomar las riendas del conjunto merengue, las reacciones mencionando a «Hugol» no se hicieron esperar, algunas a favor y otras en contra.

Cabe recordar que a principios del 2021, Hugo Sánchez estuvo cerca de volver a los banquillos con el actual campeón del futbol mexicano, Cruz Azul, pero finalmente no llegó a un acuerdo con la directiva celeste, quien se decantó por el técnico peruano Juan Reynoso, quien finalmente fue la mejor opción para comandar a La Máquina.