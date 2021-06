Denuncian ciudadanos despojo de terreno

Un grupo de ciudadanos se manifestó frente al Ayuntamiento de Hermosillo para denunciar la falsificación de los planos de su propiedad que se localiza en la colonia La Manga por parte de funcionarios de Sindicatura, para favorecer a una empresa moral con tres mil metros cuadrados de terreno de uso común.

Sergio Manuel Contreras Torres señaló que tiene seis años que no puede acceder a su propiedad porque le bloquearon el único acceso, y exige a las autoridades de Sindicatura y de la Cidue que atiendan este problema.

Explicó que la propiedad se ubica sobre el Canal Principal en la colonia La Manga, frente al aeropuerto Internacional de Hermosillo, y a un costado se ubica una empresa moral a la cual el Ayuntamiento le otorgó de manera ilegal tres mil metros cuadros de terreno para aumentar su extensión.

“Me están perjudicando porque me invadieron y me cancelaron la entrada que da a mi propiedad. Tengo seis años que no entro a mi propiedad, desde el 2015, y ya me robaron los columpios, la pila, 185 metros lineales de cerco ganadero, las puertas y ventanas, me dejaron sin nada”, dijo Contreras Torres.

El perjudicado, manifestó que tuvo un acercamiento con el secretario del Ayuntamiento, Joaquín Rodríguez Vejar, quien se comprometió a recibirlo para revisar su problema.

Añadió que continuará con las protestas hasta tener solución a su problema ya que son seis años en qué las autoridades municipales se han deslindado del problema y no ha podido entrar a su propiedad porque le falsificaron las líneas catastrales.