Dan a conocer nuevos horarios y aforos para comercios

El reinicio de actividades en los centros de desarrollo y estancias infantiles en Sonora será decisión de cada una de las instancias de gobierno a las que estén afiliadas, acordaron por unanimidad los integrantes del Consejo Estatal de Salud; también, se aprobaron nuevos aforos y horarios para municipios en color naranja en el Mapa Sonora Anticipa.

En la reunión, presidida por el secretario de Gobierno Juan Ángel Castillo Tarazón, en representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, secretario ejecutivo del Consejo e integrantes de este órgano colegiado, se determinó que, considerando las solicitudes presentadas por instancias federales y particulares, cada una de éstas determine o resuelva su reapertura.

Para ello, deberán apegarse y sujetarse estrictamente a los términos y restricciones previstas en el sistema de alerta federal, el Mapa Sonora Anticipa y todas las disposiciones normativas aplicables en materia sanitaria, así como los protocolos para centros de atención infantil por Covid-19 publicados en la página http://promosaludsonora.com/entornos-laborales/.

Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, detalló que existe evidencia a nivel internacional de que el aumento de la actividad epidémica del SARS COV2 se asocia a la relajación de protocolos sanitarios y que, incluso el avance de la vacunación es insuficiente para garantizar el control de su transmisión comunitaria.

En la entidad, dijo, en 11 de los 12 municipios evaluados en el Mapa Sonora Anticipa los indicadores de riesgo aumentaron su puntaje, cuatro municipios se encuentran en riesgo alto, por lo que recomendó reforzar las medidas de prevención, dado que, de no hacerlo, es posible una escalada de la epidemia en las próximas semanas.

Sin embargo, ante la petición de cámaras empresariales de comercio y servicios, el Consejo Estatal de Salud si bien ratificó las estrategias y acciones para la prevención, atención y control del virus establecidas en el Mapa Sonora Anticipa, se ajustaron los horarios para determinados establecimientos en los municipios que están en color naranja, por lo que será a las 12:00 de la noche el cierre de actividades, pero con estrictos protocolos y aforos.

El aforo permitido será de la siguiente manera: eventos sociales, en lugares cerrados, 30 por ciento de su capacidad o hasta 100 personas; en lugares abiertos, 75 por ciento de su capacidad o hasta 200 personas; casinos, antros, bares, cantinas, boliches: 30 por ciento; restaurantes en lugares cerrados, 30 por ciento de su capacidad y en lugares abiertos 75 por ciento; centros religiosos podrán recibir personas hasta el 30 por ciento de su capacidad.

Cine, teatros, museos: 30 por ciento de aforo; spas, salones de belleza, peluquerías: 30 por ciento y previa cita; gimnasios seguirán operando con protocolos sanitarios y sin música. Comercios, supermercados y bancos: una persona por familia. Centros comerciales, se permitirá que operen al 40 por ciento de su capacidad por cada local o sección; los tianguis (lugares abiertos) al 75 por ciento de su capacidad. Consultorios médicos deberán funcionar al 25 por ciento o con previa cita.

Están suspendidos eventos masivos como: conciertos, bailes, festivales, eventos en estadios, carreras de caballos, albercas, cabalgatas; encuentros deportivos podrán realizarse con aforo de 30 por ciento y todos portando cubrebocas; los salones de fiestas infantiles y fiestas infantiles particulares: suspendidos

El establecimiento que no cumpla con los horarios y aforos establecidos será suspendido. Serán las autoridades municipales en cada ayuntamiento las responsables de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones y se solicitó el apoyo de sus cuerpos de seguridad para que al cierre de las actividades realmente no haya aglomeraciones en otros espacios públicos.

Asimismo, ante el incremento de casos de Covid-19 en la entidad durante la reunión del Consejo Estatal de Salud, se le solicitó al general Jorge Ambia Minero, representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, la reapertura del Hospital Militar como Hospital para la atención de casos no graves de esta enfermedad y que el Hospital General del Estado no rebase su capacidad de atención en caso de ser necesario.