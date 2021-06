Conquista Krejcikova el trofeo de Roland Garros

El mejor tenis del mundo le abrió las puertas de su Olimpo a una checa: Barbora Krejcikova, quien se llevó la Final de Roland Garros por 6-1, 2-6 y 6-4 sobre Anastasia Pavlyuchenkova.

Tras reponerse de un titubeante inicio de partido, en el cual ambas cedieron su servicio, la tenista de 25 años ganó seis juegos seguidos para, en tan sólo 32 minutos, quedarse con el primer set 6-1.

No fue hasta el primer game de la segunda manga que la rusa, cuatro veces campeona del Abierto Monterrey, logró defender su saque y mantuvo su buen ritmo que la llevó a ganarla 6-2.

La paridad que no existió en los primeros dos sets se presentó en el definitivo y fue en el séptimo juego en el que Krejcikova logró el rompimiento clave cuando el parcial marcaba 3-3 Desde ese 4-3, Nastia ya no se pudo recuperar.

Así, en su primera Final de Grand Slam disputada, Krejcikova ya puede codearse con aquellas que han tocado la máxima gloria del tenis femenino en cuanto a títulos se refiere.

«Sólo quiero agradecer a todos por estar aquí, en esta pandemia es muy bonito ver a tanta gente, lo disfruté mucho y estoy muy contenta», expresó una emocionada Krejcíkova, que aguantó el llanto en su discurso en la pista.

Este domingo, a las 8:00 horas, tiempo del centro de México, Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas se disputarán la Final varonil.