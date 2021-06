Condenan ataque contra policías municipales

Los repudiables hechos donde elementos de esta corporación fueron atacados de forma cobarde por un grupo de personas armadas no quedarán impunes y se colaborará con las autoridades investigadoras para dar con los responsables, afirmó Gilberto Landeros Biseño.

El comisario General de la Policía Municipal manifestó que los agentes se encontraban dando seguimiento a un reporte por una agresión armada cuando fueron emboscados por delincuentes en las calles Alberto Gómez y República de Cuba de la colonia Las Ladrilleras, esto a las 17:45 horas.

«Se atendió un código rojo relativo a un herido con arma de fuego y atendiendo ese código se obtuvo información de que habían huido a la colonia Ladrilleras.

«Al hacer reconocimientos le dispararon a mi gente y resultó muerto un policía, una persona de los que les disparó y dos policías heridos», lamentó el General.

Con respecto a los elementos de esta corporación que resultaron lesionados personal médico a informado que uno de ellos presenta una lesión al parecer superficial en la cabeza y uno más una herida en una pierna.

«Hasta ahorita lo que me reportan es que están en observación, al parecer no es de gravedad, estamos a la espera de que determinen los doctores… hasta ahorita están estables y estamos esperando que determinen los doctores, no podemos saber cuántos fueron los agresores en virtud de que no hubo ningún detenido», agregó el Director de Seguridad Pública Municipal.

Este tipo de situaciones, concluyó, son completamente reprobables, toda vez que en el cumplimiento del deber elementos de probada valía pierden la vida.

Por esto no se descansará en la colaboración con las autoridades correspondientes para dar con los responsables y llevar justicia a las familias de los agentes.