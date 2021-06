Concluye diplomado internacional de desarrollo comunitario

Con proyectos de desarrollo turístico para diversas comunidades, egresados, estudiantes y profesionales del turismo concluyeron el Diplomado Internacional de Desarrollo Comunitario a través del Turismo, que organizó la Universidad Estatal de Sonora (UES), en coordinación con Tierra y Turismo México Consultores S. C.

Pedro Ortega Romero, rector de la UES, recordó que desde el inicio de la pandemia las clases y diversos servicios de la Universidad se ofrecen en línea sin ser la excepción los diplomados, que han sido un instrumento importante de capacitación para los estudiantes y egresados a los que esto les permite avanzar con su trámite de titulación.

“Nuestra comunidades y pueblos tienen una gran riqueza natural y un potencial enorme para el turismo, algo que a veces los que vivimos ahí no lo vemos, pero seguramente ustedes, con las herramientas que se les brindaron en el diplomado, sabrán potenciarlo para el desarrollo de sus comunidades”, expresó el rector.

En total fueron 35 participantes, entre ellos 23 egresados de las licenciaturas de Administración de Empresas Turísticas (LAET) y Gestión y Desarrollo de Negocios (LGDN), de las Unidades Hermosillo, Navojoa y San Luis Río Colorado de la UES, ocho participantes de estados como Hidalgo, Morelos, Michoacán, Puebla y Ciudad de México, así como participantes internacionales de Cuba y Estados Unidos.

Olivia Bringas Alvarado, directora de Tierra y Turismo México Consultores S. C., destacó que quienes concluyen el diplomado recibieron herramientas, conocimiento y metodologías no sólo para ser mejores profesionales sino para ser ciudadanos responsables que tengan lo necesario para emprender proyectos para el desarrollo comunitario, cultural, de negocios y turismo de sus comunidades.

“Este diplomado tuvo resultados excelentes y al cierre se conformaron 20 proyectos para el desarrollo turístico de diversas comunidades nacionales, muchas felicidades a los 35 participantes y a los instructores que participaron en este esfuerzo”, mencionó Bringas Alvarado.

Por su parte, la alumna Blanca Rosa Godinez Yáñez, de la comunidad Otomí-Tepehua del estado de Hidalgo, quien viajó para estar presente en la ceremonia, destacó que su región tiene mucha riqueza natural que no ha sido aprovechada y que con lo aprendido en el diplomado se podrá potenciar el desarrollo y preservación de esa riqueza natural.

En el evento fueron reconocidos los instructores del diplomado Adrialy Pérez Gaxiola, Nora Margarita Ibarra y Ángel Cantabrana Saldívar quienes estuvieron de forma presencial, así como José Antonio Mac Gregor Campuzano, Sergio Enrique Gómez Partida, Richard A. Bazán Callupe, que lo presenciaron virtualmente.