Concluye Casa de la Cultura con talleres artísticos

Con la presentación de obras de pintura, fotografía, dibujo, teatro y danza, el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) concluyó los talleres artísticos en línea de la Casa de la Cultura de Sonora, que tuvieron una amplia participación, anunció Mario Welfo Álvarez Beltrán.

El director general del ISC destacó que la promoción del arte y la cultura no se detuvieron, pese a la pandemia por COVID-19 y, con ello, niñas, niños, jóvenes y adultos pudieron aprender diferentes técnicas en artes visuales y escénicas y durante el cierre de estos cursos en línea se presentó el talento sonorense al público.

“Ha sido un aprendizaje humano el que nos ha dejado la pandemia, y ahora que empezamos la reactivación de manera paulatina, tranquila y ciertamente experimental, porque no sabemos cuánto tiempo estaremos de forma presencial, ojalá sea ya de manera definitiva la apertura de las actividades, nos dará mucho gusto volver a encontrarnos”, comentó.

Joaquín Robles Linares, coordinador de Casas de la Cultura de Sonora, detalló que pese a las dificultades que se han presentado por la pandemia a nivel mundial, continuaron con los talleres de una manera diferente, destacando el talento de niñas, niños, jóvenes y adultos que concluyeron sus talleres exitosamente.

“Van a ver el producto, el resultado de un ejercicio muy complicado, donde los maestros le entraron a todo lo que es su pasión que es la enseñanza del arte y la cultura y, por primera vez, se verá hoy en vivo y no a través de una pantalla”, expresó.

En la presentación del cierre del taller de artes plásticas y fotografía, participaron 17 alumnos con 90 obras en exposición en los rubros: pintura para niños y niñas de 06 a 12 años; pintura para adolescentes y adultos de 13 años en adelante; artes plásticas para niños y niñas de 5 a 7 años; artes plásticas para adolescentes y jóvenes de 15 años en adelante y dibujo artístico y pintura de 14 años en adelante principiantes.

En el taller de danza y literatura, se ofrecieron clases de danza contemporánea; movimiento y danza; danza libre y lectura de cuentos y poesía.