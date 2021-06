Clama Ginny Hoffman le crean a su hija

La actriz dice que la denuncia que hizo su hija Alexa contra el actor no es un acto de venganza, ya que solo busca justicia para la joven

Ginny Hoffman dijo que la denuncia que hizo su hija Alexa contra su padre, Héctor Parra, por haberla tocado indebidamente desde su infancia, no es por venganza hacia su expareja, pues llevan más de 12 años separados. Solo busca justicia para la joven de 18 años.

“Jamás, jamás, lo juro por mi vida, diríamos una mentira ante un asunto tan monstruoso, jamás en la vida. No habría manera. Incluso es ilógico, yo tengo 14 años de separada de él, decidimos llevar la fiesta en paz por mi niña. Han tratado de cubrir con versiones muy extrañas.

“Te amo con toda mi alma, eres el ser más sagrado que hay sobre esta tierra. Gracias, mi amor, porque has sido mi sostén. No importa lo que nos cueste esta lucha, mi amor, porque Dios es grande, eres una guerrera y pase lo que pase, vamos a salir de esto corazón.

«Ella es mi fortaleza, yo soy la que me derrumbo más cada día y ella es la que me da fuerza. Me dice ‘no hagas caso, nosotras sabemos la verdad, no vamos a caer en provocaciones’”, contó la actriz al programa ‘Venga la Alegría’.

Hoffman externó que su hija vivió los abusos desde muy pequeña, pero ahora que es mayor de edad decidido compartir lo que vivió y buscar justicia. Además, la actriz dijo que la denuncia no es por las preferencias sexuales del actor.

“Estaba tan bloqueada, tenía todo tan guardado, tan bloqueado, tan adentro de ella y que hoy en día y que ella lo saca, lo habla, lo enfrenta… Ella ha liberado tantas cosas, hoy en día es una niña tan diferente, tan fuerte, ya es un tema que puede manejar un poquito mejor, al principio no podía ver al papá, al principio no podía oír su nombre.

“Amo a la comunidad, no tiene nada que ver en las preferencias que él tenga, este tema es totalmente diferente. No hay manera de que fuera venganza o algo de ardida”, explicó.

Finalmente, Hoffman dijo que este proceso ayudará para que ambas partes sanen, por ello espera que en algún momento Alexa pueda reencontrarse con su hermana mayor Daniela, y el actor tenga una enseñanza.