Celebra Madonna el Día del Orgullo LGBT

Madonna hizo una aparición triunfal este viernes en un centro nocturno ubicado en Nueva York, impactando a todos los asistentes, pues la cantante no estaba anunciada en el programa.

El lugar en donde la Reina del Pop se presentó llevaba a cabo un evento para celebrar el Día del Orgullo Gay.

Con cabello azul, una blusa con transparencias, shorts de piel color negro y unos guantes rosas, Madonna cantó y bailó al ritmo de sus temas «Hung Up» y «I Don’t Search I Find«.

La artista también aprovechó la aparición en el evento y compartió en sus redes sociales algunos de los momentos de la noche, así como los diferentes vestuarios y pelucas que usó.

La intérprete de «Like A Virgin» también publicó un mensaje de fortaleza y justicia en sus cuentas oficiales, pues desde hace tiempo ha apoyado y defendido a la comunidad LGBTQ+.

«No queremos derechos especiales, queremos igualdad de derecho», escribió.