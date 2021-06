Causan polémica Danna Paola y Belinda

Las mexicanas Danna Paola y Belinda aparecieron en redes sociales portando un mismo traje aunque por diferentes motivos, pero pronto los internautas comentaron la situación e incluso algunos las enfrentaron después de que ellas dijeran hace más de un año que no son enemigas.

El traje es una prenda de una sola pieza de piernas y mangas completas en el que predomina el color rosa, pero que tiene diversos patrones y colores que recuerdan a un diseño de la década de 1970.

Danna Paola, quien formó parte de la aclamada serie española Élite, compartió en historias de Instagram varias imágenes usando este alegre atuendo para presentar su sencillo «Mía», publicado el viernes y con el que empieza una nueva era.

Por su parte, Belinda publicó en su perfil de Instagram una imagen con el mismo traje y un fondo rosa, junto a la que escribió «Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas?», además de mencionar a las artistas Lola Índigo y Tini, con quienes sacará una canción próximamente.

En sus historias de dicha red social también publicó varias fotografías en las que aparece con el mismo atuendo.

Muy pronto, las redes sociales se revolucionaron con comentarios sobre la coincidencia y algunos directamente las enfrentaron preguntando a quién le quedaba mejor.

«Danna Paola y Belinda comparten el mismo look. ¿A quién le queda mejor?», escribieron varios perfiles.

Incluso hay un comentario del también cantante Christian Nodal, prometido de Belinda, en el que escribió «Reyna, todo te queda mejor que a nadie».

Sin embargo, sobre todo en Twitter, usuarios rechazaron estas comparaciones y competiciones y recordaron que ambas posaron juntas hace unos meses para demostrar que no son enemigas.

El traje que puso en polémica a las cantantes es de la marca Desigual, creado por la Diseñadora de modas María Escorté.

Se encuentra bajo el nombre de Mono slim serpiente en el sitio web de la marca, con un precio de dos mil 790 pesos.