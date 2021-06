Causa Covid 30 muertes en vacunados en Sonora

Seis de las víctimas tenían el esquema completo y 24 habían recibido la primera dosis del biológico, por lo que el secretario de Salud, Enrique Clausen, pide no confiarse

Seis personas con esquemas dobles y 24 con una dosis de la vacuna contra Covid 19 han fallecido en Sonora, informó el secretario de Salud del Estado, Enrique ClausenIberri, al exhortar a la población a no confiarse y no bajar la guardia al sentirse totalmente protegidos por recibir el inmunológico.

En rueda de prensa, el funcionario estatal abundó que las vacunas no tienen la misma eficacia en todas las personas, ningún biológico otorga inmunidad total, el nivel de protección es importante pero no del ciento por ciento.

“Debemos trabajar para una inmunidad de grupo, tenemos seis personas que han fallecido con esquemas dobles de vacunación y tenemos 24 personas que han fallecido con una dosis, es el .002 % de fallecimientos del total de vacunados con el doble esquema, estamos por debajo de la media nacional que es .006 %”, precisó.

En Sonora han sido vacunadas 308 mil personas con el esquema completo, es buen avance pero se requiere más personas quieren obtener las dosis, argumentó ClausenIberri.

Respecto a la actualización el Mapa Sonora Anticipa este fin de semana, reiteró que los municipios de Hermosillo, Cajeme, Caborca y Navojoa están en riesgo alto y por ello regresaron al naranja.

Se deben extremar las medidas de prevención, al parecer la población se siente segura por recibir el esquema de vacunación y deja de lado todos los protocolos de sanidad, comentó.

Si en quince días los sonorenses no se ponen las pilas, Sonora volverá al color naranja en el semáforo epidemiológico nacional, por ello, es prioritario detener la transmisión con el uso de cubre bocas, cuidarse de los aerosoles en lugares no ventilados, confinamiento para actividades no esenciales y no acudir a eventos masivos, apuntó.

El Secretario de Salud del Estado pidió apoyo a las autoridades municipales para evitar otorgar permisos a eventos masivos.

En su intervención Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, reiteró que Sonora está a un punto de pasar en naranja en el semáforo nacional, lo que implicaría hacer nuevos ajustes como aforos, cierre de locales y detención de algunas actividades económicas.

“Hay que disminuir la tendencia del Covid para evitar como sociedad sonorense esta situación. La anterior semana del semáforo nacional Sonora tenía 12 puntos y en la última subió a 15, por lo que está a muy poco a pasar a naranja”, precisó.