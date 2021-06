Causa baja del Tri olímpico JJ Macías

José Juan Macías no estará en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El delantero, todavía de las Chivas y quien está muy cerca de enrolarse con el Getafe, agradeció al cuerpo técnico de la Sub 24, encabezada por Jaime Lozano, y deseó suerte a sus compañeros.

«Hoy es un día muy difícil para mí, en los últimos años, los Juegos Olímpicos eran una de mis principales metas, me visualicé jugándolos, y trayendo una medalla para mi familia y para México.

«A mis compañeros, que son mis hermanos, no tengo duda de que en un par de meses regresarán a México como héroes, y que estos Olímpicos serán una de las mejores experiencias de sus vidas. Cada vez que estén en la cancha, yo estaré con mi playera de México puesta, y gritaré cada uno de sus goles», escribió el delantero en redes sociales.

El delantero sufrió un desgarre en el muslo izquierdo del cual no se ha recuperado, por lo que causó baja de la concentración.

Macías competía con un puesto con el atacante de Santos, Eduardo Aguirre, ya que Henry Martin será uno de los refuerzos mayores de edad.

Con esto, J.J. podría acelerar su fichaje con el Getafe.