Cachan besándose a Ben Affleck y JLo

Jennifer Lopez y Ben Affleck finalmente fueron fotografiados besándose por primera vez de manera pública desde que reavivaron su romance a principios de este año.

El actor, de 48 años, y la cantante, de 51, parecían perdidamente enamorados el uno por el otro durante una cena cargada de besos este domingo en el restaurante Nobu en Malibú, California.

De acuerdo con el portal Page Six, a la pareja se les unió la familia de la intérprete de «Let’s Get Loud» para el cumpleaños número 50 de su hermana, Linda Lopez.

En una foto de paparazzi, se puede ver a Lopez acercándose a Affleck mientras ella se aferra a su hombro y él se acerca para darle un dulce beso en la boca.

En otro momento, se ve a la estrella de Hustlers acariciando con amor el rostro de su novio, mientras Affleck también se acurruca a su lado en la mesa de la cena.

Un video de la reunión familiar, difundido por Page Six, muestra que los hijos de J.Lo con su ex marido Marc Anthony, Max y Emme, ambos de 13 años, también estuvieron presentes en la reunión.

Y es que durante la cena, los gemelos se acercaron a a la dupla para mostrarles algo en su celular.

No sorprende ver a Affleck reunirse con la familia de Lopez, pues de acuerdo con varios informantes consultados por la publicación, se sabe que el ganador del Óscar tiene la aprobación de su madre.

La semana pasada, una fuente le dijo a la revista People que Guadalupe Rodríguez, madre de J.Lo, está «emocionada» porque el romance se reavivó entre ambos.

«En el pasado, las mamás de Jennifer y Ben eran muy cercanas», dijo la fuente. «Guadalupe amaba a Ben. Ella se puso muy triste cuando no pudieron resolver las cosas hace años».

Affleck y López, quienes se comprometieron en 2002 sin concretar nunca una boda, primero provocaron rumores en abril pasado de que se habían reencontrado, según informó Page Six.