Buscará Zarazúa meterse a Wimbledon

La tenista mexicana jugará el torneo clasificatorio de Wimbledon por primera vez en su carrera deportiva

La tenista mexicana Renata Zarazúa, 131 de la WTA, jugará el torneo clasificatorio de Wimbledon por primera vez en su carrera deportiva.

Mañana enfrentará en la primera ronda a la británica Tara Moore, 173 del ranking mundial. Este año la mexicana jugó el clasificatorio del Abierto de Australia, donde se quedó en la segunda ronda.

Recientemente, compitió en la qualy de Roland Garros, pero no logró entrar al cuadro principal como el año pasado donde llegó hasta la segunda ronda contra Elina Svitolina.

La mejor raqueta mexicana viene de entrenarse en la Academia de Rafael Nadal, en Mallorca, donde estuvo por un par de semanas para mejorar su tenis junto a su hermano y entrenador Patricio Zarazúa.

Durante la actual temporada accedió proveniente del clasificatorio a su primer Masters 1000 en Miami, ahí perdió contra la ex número uno del mundo Angelique Kerber por blanqueada 6-0 y 6-0 en la segunda ronda.

Este año no ha logrado levantar un título y en el Abierto de Guadalajara y Monterrey llegó a octavos de final.