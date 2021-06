Busca Toño Astiazarán atraer más inversión

Junto a organismos empresariales y de la sociedad civil organizada, el Presidente Municipal Electo de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán, inició el trabajo conjunto para lograr una real Mejora Regulatoria en los trámites que se tienen que hacer ante el Ayuntamiento de Hermosillo para la atracción de inversiones.

Como fue su compromiso de campaña, “Toño” Astiazarán indicó que a la capital de Sonora le urge este proceso continuo que permita a que haya más inversión, se genere más empleo y abone a la reactivación económica de la ciudad.

Este tema, dijo, se abordará desde una visión transversal que verdaderamente incida en ser facilitadores de la llegada de inversión y genere más y mejor economía, ya que no se trata sólo de digitalizar documentos.

“Primero una mejora regulatoria antes de pensar en una digitalización para no terminar solo con documentos escaneados que no funcionen para el Gobierno Municipal, pero sobre todo, que no reduzcan los tiempos de espera”, destacó el Presidente Municipal Electo de Hermosillo.

Este trabajo forma parte del Plan de Acción Inmediata para construir las propuestas y soluciones a problemas que requieren atención dentro de los primeros 100 días del gobierno municipal que encabezará a partir del próximo 16 de septiembre.

Estuvieron presentes presidentes y representantes de organismos empresariales sociales como Canadevi, Canaco, Canacope, Visión Hermosillo 2025, ASPAC, Sororitas, AMMJE, Coparmex, Canirac, Colegio de Arquitectos, Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, Clúster Minero.

También CMIC, Amexme, Canagraf, Canacintra, Asociación de Hoteles y Moteles, Responsables de Obra y Valuadores, Patronato Pro Obras del Centro de Hermosillo, Productores Costa de Hermosillo, Fecemin, Colegio de Notarios, Colegio de Contadores, Asociación de Agencia de Viajes y Asociación de Ingenieros Geólogos y Metalurgistas.