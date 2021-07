Avanza Suns a las Finales de la NBA

Los Soles tenían 28 años que no llegaban a las Finales, pues la última vez que lo lograron fue en 1993 cuando comandados por Charles Barkley cayeron 4-2 ante los Bulls de Chicago de Michael Jordan

El «viejo» Chris Paul, de 36 años, explotó con 41 puntos para llevar a los Soles de Phoenix de regreso a unas Finales de la NBA.

Phoenix venció 130-103 a los Clippers de Los Ángeles en el Staples Center, y así llevarse 4-2 la serie del Oeste.

Las Finales comenzarán la próxima semana, ya sea el martes 6 o jueves 8 en Arizona, pues Phoenix tuvo mejor marca en temporada regular que Milwaukee o Atlanta, que van 2-2 en la Final del Este.

Los Soles no querían sorpresas y un séptimo juego. Salieron desde el primer cuarto enfocados en sacar el triunfo.

Devin Booker agregó 22 unidades y Jae Crowder sumó 19 tantos.

Phoenix llega a las Finales con solo cuatro derrotas en Playoffs, dos ante Lakers y otro par ante Clippers.

Hay que señalar que los de Arizona tuvieron mucha suerte en la postemporada, pues con Lakers cuando iban abajo 2-1 en la serie se les lesionó a los angelinos su estelar Anthony Davis; después en la siguiente ronda los Nuggets no contaron con Jamal Murray; y para finalizar, los Clippers no pudieron contar en la serie con una de sus dos estrellas, Kawhi Leonard, que se lastimó la rodilla.

Para las Finales, Milwaukee no sabe hoy si regresará su estelar Giannis Antetokounmpo y los Halcones tienen lesionado a su estrella Trae Young.