Auguran salida de Emanuel Aguilera

A pesar de que tiene contrato hasta finales de 2021, Emanuel Aguilera no tendría su lugar seguro en el América.

De acuerdo con tres fuentes consultadas, las Águilas se plantean la opción de transferir al defensa central argentino, quien ocupa una de las plazas de foráneo.

Xolos sería una de las opciones. De hecho, Aguilera ya jugó para ese club, entre 2016 y 2017, antes de que llegara al Nido en conjunto con Henry Martín y Joe Benny Corona.

En el club fronterizo no ven con malos ojos el posible arribo del zaguero.

Si Santiago Solari quiere refuerzos extranjeros, antes debe liberar plazas.

A partir de esta temporada, en la Liga MX solo se permitirá el registro de 10 No Formados en México, y un máximo de 8 en el terreno de juego.

Las Águilas buscan ceder al paraguayo Sergio Díaz y al colombiano Nicolás Benedetti. No obstante, en este mercado de verano mucho se habla del interés de Boca Juniors por Roger Martínez, así como de una posible salida de Richard Sánchez.

Aguilera, por lo pronto, se mantiene en forma física. Realiza entrenamientos individuales, antes de tener que reportar con las Águilas el 21 de junio.