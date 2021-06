Atacan homofóbicos a Ricky Martin

En el mes del Orgullo LGBT+, el cantante sorprendió a sus fans con una foto donde se le ve con uñas muy largas y por haber contado que fue víctima de homofobia en días recientes

A través de su cuenta de Instagram contó que él y su esposo posaron juntos para una revista, lo cual molestó a varios de sus seguidores.

«Hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable… Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de una revista.

» Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo. Lo que no me esperaba, sobretodo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva.

«Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser».

Asimismo, indicó que al ver las fotos siente mucha paz por poder celebrar con su familia y aceptarse como es sin importar el qué dirán.

Además, el intérprete de «Livin la vida loca» escribió que desea que todo el mundo pueda sentirse orgulloso de quien es y que a la vez sean amados, respetados, aceptados y libres.

También envió un contundente mensaje para aquellos que no se han atrevido a decirles a sus familias o amigos sobre su orientación sexual.

«A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor”.