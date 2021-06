Arremete Hugo Sánchez contra Funes Mori

La convocatoria de Rogelio Funes Mori al Tricolor no pasó desapercibida para Hugo Sánchez, el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, quien arremetió contra el delantero naturalizado.

«Ya cumplió con los requisitos de ley para tener pasaporte mexicano, eso me parece bien y que sean bienvenidos todos los extranjeros que les gusta vivir en México porque es el mejor país del mundo, pero resulta que para ocupar una plaza laboral.

«Él dijo: ‘agradezco muchísimo a México que me dio trabajo’, pero hay muchísimos futbolistas mexicanos que no tienen trabajo y le están dando prioridad a los de afuera «, dijo a ESPN.

Sánchez, quien lleva varios años como comentarista de la cadena deportiva acusó al técnico de la escuadra nacional, Gerardo Martino, de ser el principal promotor de la llegada de Funes Mori, buscando favorecer a su compatriota.

«Es bienvenido para vivir, para tener familia. Todos son bienvenidos como turistas, a vivir, pero laboralmente tenemos muchos mexicanos desempleados. Si realmente es mejor que un mexicano en lo suyo, adelante, pero curiosamente el que decide si es mejor o no es otro argentino.

«¿O me vas a decir que Javier Hernández o Carlos Vela no son mejores que Funes Mori? En la Selección no se permite, ahí hay trampa para borrar a mexicanos de nacimiento con mayores capacidades futbolísticas», expuso.

El Pentapichichi salió en defensa de Javier Hernández y dijo que el caso de «El Chicharito» se parece mucho a lo que él vivió cuando intentaron vetarlo del Tri, ya que previo a la Copa América 1993 algunos directivos intentaron presionar para que el estratega, Miguel Mejía Barón, no lo llevara.

«Están haciendo a un lado a Javier Hernández y no me gusta la forma en que lo están haciendo, están usando una dictadura en su contra, no me gusta y jamás me ha gustado. «Lo intentaron hacer conmigo y me defendí a muerte, me seguiré defendiendo y también a los futbolistas mexicanos que están perdiendo sus derechos», comentó.