Arman «show» Chávez y Camacho Jr

Julio César Chávez le advirtió a Héctor «Macho» Camacho hijo ponerle «la chinga de su vida».

La pelea entre ambos boxeadores comenzó fuera del ring, los ánimos se calentaron y llegaron a las manos, en la conferencia para presentar la función del próximo sábado 19 de junio en el Estadio Jalisco.

«Así como estoy de viejo te voy a pegar una chinga, cabrón», le advirtió Chávez, luego de que el puertorriqueño de 42 años lo empujara y provocara el enfado del Gran Campeón Mexicano.

«Te voy a partir el hocico», le reviró Camacho, quien asegura vengará a su padre, homónimo de nombre, quien perdió en 1992 una de las peleas más importantes de su carrera ante El César del Boxeo.

«Esto ya no es exhibición, va a ser una pelea formal. Lo qué pasó ya es personal. Arriba del ring me voy a quitar la careta por última vez y voy a tratar de pegarle una chinga al ‘Macho’ por irrespetuoso. Este pinche viejito te va a pegar la chinga de tu vida», añadió Chávez.

La función estelar entre Julio César Chávez y Héctor Camacho será a cuatro rounds, previamente pelearán Julio César Chávez Jr. vs. Anderson Silva, y Omar Chávez vs. Ramón «Inocente» Álvarez.