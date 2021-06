Archivan emplazamiento a huelga de choferes

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje determinó archivar el emplazamiento a huelga promovido por el Sindicato del Trasporte en Hermosillo en virtud de que dicho gremio no demostró legalmente haber emplazado a las empresas Movilidad Integral de Hermosillo, S.A. De C.V. y Administración Corporativa de Hermosillo, toda vez que el documento exhibe el contrato aún con la empresa SICTUHSA.

El secretario del Trabajo en Sonora, Horacio Valenzuela Ibarra, informó que en una prolongada mesa de negociaciones, donde participó junto con el secretario de Gobierno, Juan Ángel Castillo Tarazón; el director general del Transporte, Edgardo Amaya Robles; y Javier Villarreal, Héctor Robles, Apolinar Castillo y Arturo Ochoa, por parte del Sindicato de Operadores del Transporte Urbano de Hermosillo, se realizaron negociaciones en el ánimo de evitar el estallamiento de la huelga.

En esta reunión, dijo, se estableció comunicación con Jesús Padilla, concesionario del transporte, a quien se pidió atender peticiones de orden económico por parte del sindicato, mismas que a su juicio no se habían cubierto y, si bien se logró un ofrecimiento por parte de la empresa, este finalmente no fue aceptado por los trabajadores.

En virtud de que no se generó un acuerdo, correspondió a la autoridad laboral abocarse a analizar jurídicamente la procedencia de la demanda y, tras dicho análisis, la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado concluyó archivar el emplazamiento a huelga promovido por el Sindicato del Trasporte en Hermosillo.

El archivo del emplazamiento a huelga se dio con fundamento en el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, luego de que el sindicato no dirigió su emplazamiento al patrón, las empresas Movilidad Integral de Hermosillo, S.A. De CV y Administración Corporativa de Hermosillo, al estar suscrito dicho contrato aún con la empresa SICTUHSA y en virtud de ello no haber demostrado que las emplazadas formen parte de dicho contrato.

“Como antecedente debemos recordar que, desde el año pasado, se han instalado múltiples mesas de trabajo, presididas por los secretarios de Gobierno, Economía, Trabajo, Hacienda, de la Oficina del Ejecutivo, además de los directores del Transporte, logrando desde luego avanzar en el mejoramiento de las condiciones generales de trabajo, como son: uniformes, calzado, capacitación, vales de gas, caja de ahorro, áreas de descanso en el recorrido de las líneas, entre otros.”, expresó Valenzuela Ibarra.

Ante esta situación, manifestó, no ha sido posible concluir satisfactoriamente con todas las exigencias de los operadores, algunas de las cuales, dijo, en verdad son imposibles de obsequiar.

El director del Transporte, Edgardo Amaya Robles, informó que a pesar de estos contratiempos, se ha podido ofrecer un servicio de transporte urbano cada vez más eficiente, con más de 270 unidades en las rutas, de las cuales 97% están refrigeradas y con 540 operadores ofreciendo este servicio.