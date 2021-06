Apoyan hermosillenses a familias vulnerables

De nueva cuenta, la calidad humana de los habitantes de Hermosillo devolvió la esperanza a dos familias de la ciudad que atraviesan una situación difícil, esto durante la jornada “Sábado del Tilichero” este 19 de junio.

El director de Servicios Públicos Municipales, Gino Saracco Morales, se dijo positivamente impactado por la buena respuesta de tanta gente que se dio el tiempo para llevar a los Reciclacentros Gastro Park y Soriana Bachoco artículos que no utilizan y están en buenas condiciones para que los aprovechen familias afectadas por incendios o se encuentran en alguna otra situación vulnerable.

“Este es un programa que lo estaremos retomando cada 15 días, cuando normalmente era una vez al mes”, reveló el funcionario, a la vez que confirmó que en lo que va de la actual administración se han efectuado 25 jornadas en beneficio de 78 familias.

Invitó a quienes tengan cosas en buenas condiciones para donar y que no puedan trasladarlas a que pidan apoyo al número de proximidad 66 22 99 91 06.

Detalló que en el caso del Gastro Park las donaciones del sábado fueron en beneficio de la señora Rosa Uruchurtu, madre de dos jóvenes con distrofia muscular de Duchet, que les causa discapacidad motriz además de otros padecimientos. Los 3 viven en una vivienda prestada en la colonia Paseo Real pero no cuentan con mobiliario básico propio.

En el punto de acopio Bachoco recibió objetos útiles la señora Cristina Avilene Madrid, con sus pequeñas Dana María y Escarlette, de 7 y 8 años de edad, donde narró que todas sus posesiones materiales se destruyeron al incendiarse su vivienda en la colonia El Chaparral.

“Estoy bien agradecida con el Ayuntamiento, con todos, porque me han apoyado Gracias a Dios y pues no me ha faltado, me trajeron para acá y estoy viendo muchos apoyos, muchas bendiciones, estoy muy agradecida”, expresó la beneficiaria del más reciente Sábado del Tilichero.