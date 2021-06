Aplicarán vacuna Jonhson y Johnson

El pasado viernes llegó a tierra sonorense las vacunas Johnson y Johnson donadas por Estados Unidos para su aplicación en municipios situados en la frontera del Estado.

La coordinadora Estatal de Vacunación en Sonora, María Concepción Félix Lares, mencionó que se recibió un cargamento de 93 mil 195 dosis como primer entrega que serán aplicadas en los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Plutarco Elías Calles y Altar a partir de este lunes 28 de junio, a personas de 18 a 39 años.

Serán 58 mil vacunas para Slrc, tres mil 600 para Altar, cinco mil para Plutarco Elías Calles y las siete mil restantes para Peñasco, Nogales o Caborca.

La aplicación de vacunas se llevará a cabo en los puntos asignados en horario de 08:00 a 18:00 horas.

En Hermosillo se iniciará este lunes con la aplicación se la primera dosis a personas de 40 a 49 años en el mismo horario durante toda la semana.

No todas las personas presentan respuesta defensiva

El epidemiólogo de la Secretaría de Salud Estatal, Gerardo Álvarez Hernández, explicó que la ocurrencia de casos emergentes que se presenta en personas que ya completaron su esquema de vacunación contra el Covid-19, y se contagian transcurridos los 14 días para la inmunización, se debe a que no todos los sujetos que obtienen la vacuna logran una defensa ofensiva apropiada, y esto seguirá presentándose.

Lo anterior, tras el contagio de 128 personas y seis defunciones que se presentaron la semana anterior, quienes ya contaban con el esquema completo de vacunación.

«Una vez que recibes la vacuna tu organismo tiene diferentes mecanismos para formar el ejército de defensa, no todos las personas por diversas variables forman la misma respuesta defensiva; esto sucede y no es exclusivo para la vacuna contra el virus SARS-COV2 , esto sucede con todas las vacunas conocidas por la humanidad», subrayó.

Puntualizó que la vacuna fue diseñada para disminuir el riesgo de hospitalización, merma la contagiosidad del virus, aumentando la protección de los contactos, y reduce la transmisión comunitaria.

En Sonora se han aplicado 552 mil 466 esquemas completos de la vacuna contra el virus del Covid-19, y se han confirmado 128 casos emergentes del virus.