Anuncia Real Madrid salida de Sergio Ramos

Con los merengues ganó cinco ligas, dos Copas del Rey, cuatro Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de España

La era de Sergio Ramos con el Real Madrid llegó a su fin.

Este día el equipo realizará un homenaje y despedida al ahora ex capitán del equipo.

«El Real Madrid C. F. comunica que mañana (hoy) jueves 17 de junio, a las 12:30 horas, tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Sergio Ramos, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez.

«A continuación, Sergio Ramos comparecerá ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática», informó el equipo en un comunicado.

El contrato de Ramos con los merengues está por expirar y no se llegó a un acuerdo para la renovación del jugador, quien no fue considerado por La Roja para la Eurocopa.

Según reportes, el Real Madrid le ofreció extender su contrato un año, algo que el defensa no aceptó.

El futuro del jugador de 35 años sería el Sevilla.

Hace unos días, el programa «El Chiringuito» indicó que a Ramos le ofrecían un contrato por cinco años y siete millones de euros anuales.

Ramos debutó precisamente con el cuadro andaluz, pero se fue al Real Madrid en 2005.