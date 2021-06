Anuncia Laura Sánchez su retiro

La medallista olímpica Laura Sánchez anunció su retiro del alto rendimiento, luego de más de 20 años.

«Después de una semana difícil, una lesión vieja que no me permitió estar en mi mejor momento para el evento del día de hoy, tomamos la decisión que rompe el corazón pues fueron 2 años de mucho trabajo, pero también comprendo que no soy la mejor opción para mi compañera Arantxa Chávez», escribió la clavadista en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

«Hoy bajó el telón de mi carrera deportiva contenta porque entiendo que las nuevas generaciones pondrán en alto el nombre de México. Es su momento de brillar».

Sánchez, con 35 años, buscaba un lugar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dentro del control técnico que realiza en el CNAR, donde se designarán a los clavadistas para ocupar las 12 plazas conseguidas.

Mientras, el doble medallista olímpico Germán Sánchez no pudo participar en el control técnico debido a que hoy por la noche está siendo operado del tendón rotuliano de la pierna izquierda.