Anuncia el Toluca cinco bajas

A través de un comunicado en redes sociales, el Toluca dio a conocer de manera oficial la salida de cinco jugadores de cara al Apertura 2021.

Se trata de Gastón Sauro, Pablo López, Enrique Triverio, Joao Plata y Paolo Yrizar, quienes no lograron convencer al cuerpo técnico comandado por Hernán Cristante, además de ver muy poca actividad con el equipo.

El defensa central, Gastón Sauro, tuvo una lesión en la rodilla derecha que lo alejó todo el semestre de las canchas. Aunque vio actividad con la Sub-20 en algunos partidos, no fue contemplado por Hernán Cristante.

Mismo caso del jugador uruguayo, Pablo López, quien se encontraba a préstamo por un año desde Defensor Sporting. A pesar de lo poco mostrado, solo vio actividad en 24 minutos durante el Guard1anes 2021.

Después de su préstamo por Querétaro, Enrique Triverio buscó recuperar su mejor versión que mostró en el 2015. Lejos de aquellos tiempos, sumó más de mil 200 minutos sin anotar gol, por lo que la directiva escarlata decidió no renovar su contrato.

El mediocampista ecuatoriano, Joao Plata, llegó con incertidumbre a los Diablos Rojos, después de sus constantes problemas de indisciplina y además llevaba un año sin jugar. Se pensó como una solución a la falta de creatividad ofensiva del equipo, pero no logró ganarse un lugar en el once inicial y no vio actividad.

El seleccionado mexicano de categorías juveniles, Paolo Yrizar, llegó a préstamo en este Guard1anes 2021 para competir con Michael Estrada y Enrique Triverio. Disputó nueve partidos, contando repechaje y liguilla, pero no entró en planes del Toluca.

Con estas bajas, el equipo escarlata libera cuatro plazas de extranjeros, mismas que dos ya han sido ocupadas con las incorporaciones de Ian González y Braian Samudio.

También se esperan dos altas más para fortalecer al equipo en la zona media y defensiva.